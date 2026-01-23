قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە كىرۋ ءۇشىن 1 ميلليارد دوللار جارنا تولەمەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە كىرۋ ءۇشىن 1 ميلليارد دوللار جارنا تولەمەيدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتتى.
اقوردانىڭ مالىمەتىنشە، بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋ مەملەكەتتەردىڭ دەربەس شەشىمىنە نەگىزدەلەدى. مەملەكەتتەر كەڭەس قۇرامىنا ەنگەننەن باستاپ ءۇش جىل مۇشە بولا الادى.
- جارعىدا ايتىلعان 1 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى ەرىكتى جارنا مۇشەلىكتىڭ شارتى بولىپ سانالمايدى. ەگەر العاشقى جىلدا مۇنداي جارنا تولەنگەن بولسا، مەملەكەت كەڭەس قۇرامىنداعى مەرزىمىن ءۇش جىلدان ءارى ۇزارتا الادى. قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە كىرۋگە قانداي دا ءبىر قارجى تولەگەن جوق. بۇل جارعى ەرەجەلەرىنە تولىق ساي كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى اقوردادان.
ايتا كەتەيىك، كەشە، 22-قاڭتار كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويدى.