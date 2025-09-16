قازاقستان بوكسى ءوز ءداستۇرىن قايتا جاڭعىرتۋى ءتيىس - رۋسلان ەسەنالين
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ ليۆەرپۋلدە وتكەن الەم چەمپيوناتىنداعى جەتىستىكتەرىنە قاتىستى ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋسلان ەسەنالين پىكىر ءبىلدىردى.
كوميتەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرامانىڭ الداعى جوسپارلارىن دا اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى جەڭىستەر قازاقستان بوكسىنىڭ دۇرىس باعىتتا دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
ەلىمىزدىڭ قۇراما كومانداسى تاجىريبەلى، تەحنيكالىق تۇرعىدا ساپالى بوكس كورسەتە ءبىلدى. ءبىراق ءبىز قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرمەن توقتاپ قالمايمىز. الداعى باستى مىندەت - 2026 -جىلعى ازيا ويىندارى مەن 2028 -جىلعى وليمپيادا ويىندارى. قازىرگى ۋاقىتتا جوسپارلى دايىندىقتى باستاپ كەتتىك، قاتەلىكتەردى ساراپتاپ، العا جىلجيمىز، - دەدى ەسەنالين.
سونىمەن قاتار رۋسلان ەسەنالين باپكەرلىك شتابتىڭ، سونىڭ ىشىندە شاقىرىلعان شەتەلدىك مامانداردىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- كاماچو باستاعان ساراپشىلاردىڭ جەتەكشىلىگىمەن جۇرگىزىلگەن فۋنكسيونالدىق دايىندىق بوكسشىلارىمىزدىڭ ءۇشىنشى راۋندتا دا قارقىنىن جوعالتپاي، فيزيكالىق تۇرعىدان دايىن بولۋىنا ىقپال ەتتى. دەمەك، اتقارىلعان جۇمىس دۇرىس باعىتتا جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ «كۇتكەن ناتيجەدەن تومەن كورسەتكەن سپورتشىلاردىڭ ورنىنا جاڭا قۇرام ەنگىزىلۋى مۇمكىن بە؟» دەگەن ساۋالىنا رۋسلان ەسەنالين بىلاي دەپ جاۋاپ بەردى:
- بىزدە جاس بوكسشىلاردىڭ دا ۇلكەن قورى بار، ولار ىرىكتەۋگە دايىن. ءبىراق كەيبىر سپورتشىلاردىڭ نەگە الەم چەمپيوناتىنا بابىندا كەلە الماعانىن ءتۇسىنۋىمىز قاجەت. تالداۋ جۇرگىزەمىز، سودان كەيىن ناقتى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ول.
سونداي-اق كوميتەت باسشىسى قازاقستاندا بوكس پەن كۇرەستىڭ باسەكەلەستىگىنە دە توقتالدى.
- بوكس ءسوزسىز №1 سپورت. بۇل - ءبىزدىڭ ءداستۇرىمىز، ءبىز ونى قايتا جانداندىرۋىمىز قاجەت. دەگەنمەن، بالۋاندارىمىزدىڭ دا مۇمكىندىگى زور، اسىرەسە وليمپيادالىق ەمەس سالماق دارەجەلەرىندە، - دەدى رۋسلان ەسەنالين.
اۆتور
تاستان تويانوۆ