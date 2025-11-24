ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:43, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا 7 جىلدا بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى 25 ەسە ازايدى - قارين

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    7 жылда азаматтықтан шығуға берілген өтініштер саны 25 есе азайды — Қарин
    Фото: Ақорда

    مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ ءتوراعالىق ەتۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.

    جيىندا قازاقستان ازاماتتىعىنا قابىلداۋ جانە ودان شىعارۋ ماسەلەلەرى قارالدى.

    مەملەكەتتىك كەڭەسشى كەيىنگى 7 جىلدا ەلىمىزدىڭ ازاماتتىعىنان باس تارتقان ادامداردىڭ سانى تۇراقتى تۇردە ازايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    7 жылда азаматтықтан шығуға берілген өтініштер саны 25 есе азайды — Қарин
    Фото: Ақорда

    مىسالى، سوڭعى 7 جىلدا ازاماتتىقتان شىعۋعا بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى 25 ەسە ازايدى. 2019-جىلى 1,7 مىڭ ادام ازاماتتىقتان باس تارتسا، 2020-جىلى – 944، 2021-جىلى – 123، 2022-جىلى – 114، 2023-جىلى – 107، 2024-جىلى – 77، ال 2025-جىلى 68 ادام ازاماتتىقتان شىققان.

    مۇنىڭ ءبارى قازاقستان ازاماتتىعى ينستيتۋتىنىڭ ابىروي-بەدەلى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. ەلدەگى ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي مەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەفورمالارى تۇرعىندارعا زور سەنىم ۇيالاتىپ وتىر.

    ايتا كەتەلىك جىل باسىنان قوس ازاماتتىقتىڭ 700 گە جۋىق دەرەگى انىقتالعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار