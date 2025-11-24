قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا 7 جىلدا بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى 25 ەسە ازايدى - قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ ءتوراعالىق ەتۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
جيىندا قازاقستان ازاماتتىعىنا قابىلداۋ جانە ودان شىعارۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى كەيىنگى 7 جىلدا ەلىمىزدىڭ ازاماتتىعىنان باس تارتقان ادامداردىڭ سانى تۇراقتى تۇردە ازايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
مىسالى، سوڭعى 7 جىلدا ازاماتتىقتان شىعۋعا بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى 25 ەسە ازايدى. 2019-جىلى 1,7 مىڭ ادام ازاماتتىقتان باس تارتسا، 2020-جىلى – 944، 2021-جىلى – 123، 2022-جىلى – 114، 2023-جىلى – 107، 2024-جىلى – 77، ال 2025-جىلى 68 ادام ازاماتتىقتان شىققان.
مۇنىڭ ءبارى قازاقستان ازاماتتىعى ينستيتۋتىنىڭ ابىروي-بەدەلى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. ەلدەگى ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي مەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەفورمالارى تۇرعىندارعا زور سەنىم ۇيالاتىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك جىل باسىنان قوس ازاماتتىقتىڭ 700 گە جۋىق دەرەگى انىقتالعان ەدى.