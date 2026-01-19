قازاقستان ازاماتتىعىنا ۇمىتكەر قازاق ءتىلى مەن تاريحىنان تەست تاپسىرادى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا قابىلداۋ نەمەسە ازاماتتىعىن قالپىنا كەلتىرۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ءتىلدى قاراپايىم دەڭگەيدە، كونستيتۋتسيا نەگىزدەرىن، سونداي-اق قازاقستان تاريحىن ءبىلۋ كولەمىن ايقىنداۋ بويىنشا تەستىلەۋدى وتكىزۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا ۇمىتكەر (بۇدان ءارى - تەستىلەنۋشى) ءبىلۋ كولەمىن ايقىنداۋ ماقساتىندا تەستىلەۋدەن وتەدى. قاعيدالار كامەلەتكە تولماعاندارعا، ارەكەتكە قابىلەتسىز ادامدارعا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى بار نە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى بەلگىلەيتىن تىزبە بويىنشا كاسىپتەرگە يە جانە تالاپتارعا ساي كەلەتىن ادامدارعا، ەتنيكالىق قازاقتارعا، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى راتيفيكاتسيالاعان حالىقارالىق شارتتار نەگىزىندە جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋعا قۇقىعى بار ادامدارعا قولدانىلمايدى.
تەستىلەۋ كەلەسى بلوكتاردان تۇرادى:
1) تىلدىك ءبىلىمدى باعالاۋ جۇيەسىنىڭ قاراپايىم دەڭگەيى بويىنشا قازاق ءتىلىن ءبىلۋىن ايقىنداۋعا ارنالعان تەست (قازاق تىلىندە)؛
2) قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە)؛
3) قازاقستان تاريحى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە).
تەست تاپسىرمالارىنىڭ جالپى سانى - 100 (ءجۇز)، ونىڭ ىشىندە:
1) قازاق ءتىلى بويىنشا - 30 (وتىز)، ونىڭ ىشىندە: تىڭدالىم بولىگى بويىنشا - 15 (ون بەس)، وقىلىم بولىگى بويىنشا - 15 (ون بەس)؛
2) قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا - 40 (قىرىق)؛
3) قازاقستان تاريحى بويىنشا - 30 (وتىز).
تەستىلەۋدە ۇسىنىلعان ءتورت جاۋاپتىڭ ىشىنەن ءبىر دۇرىس جاۋاپ تاڭدالاتىن تەست تاپسىرمالارى قولدانىلادى. دۇرىس جاۋاپ ءبىر بالمەن باعالانادى. تەستىلەۋگە بەرىلەتىن جالپى ۋاقىت 2 (ەكى) ساعات 10 (ون) مينۋتتى قۇرايدى. بارلىق توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا قوسىمشا 30 (وتىز) مينۋت بەرىلەدى.
شەكتى بالل كەمىندە 50 (ەلۋ) بالدى قۇرايدى، ونىڭ ىشىندە بلوكتار بويىنشا:
1) قازاق ءتىلى بويىنشا - كەمىندە 15 (ون بەس) بالل؛
2) قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا - كەمىندە 20 (جيىرما) بالل؛
3) قازاقستان تاريحى بويىنشا - كەمىندە 15 (ون بەس) بالل.
تەستىلەۋ كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ اقپان جانە تامىز ايلارىندا جىلىنا 2 رەت وتكىزىلەدى. تەستىلەۋدى وتكىزۋ مەرزىمدەرى مەن پۋنكتىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايدى.
11. تەستىلەنۋشى تەستىلەۋگە كىرگىزۋ كەزىندە كەلەسى قۇجاتتاردىڭ ءتۇپنۇسقالارىنىڭ ءبىرىن ۇسىنادى:
1) ازاماتتىعى جوق ادامنىڭ كۋالىگى نەمەسە شەتەلدىك پاسپورت؛
2) شەتەلدىكتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرۋىنا ىقتيارحاتى.
تەستىلەۋ قورىتىندىسى بويىنشا وسى قاعيدالاردىڭ 9 تارماعىندا ايقىندالعان شەكتى بالدى ەڭسەرگەن شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارعا وسى قاعيدالاردىڭ 1 قوسىمشاسىنا سايكەس نىسان بويىنشا قازاق تىلىندە ەلەكتروندىق سەرتيفيكات بەرىلەدى. شەكتى بالدى ەڭسەرمەگەن كەزدە ەلەكتروندىق سەرتيفيكات بەرىلمەيدى. ەلەكتروندىق سەرتيفيكات تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن تەستىلەنۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە قولجەتىمدى (اپەللياتسياعا ءوتىنىش بەرگەن تەستىلەنۋشىلەردى ەسەپكە الماعاندا) بولادى.
ەلەكتروندىق سەرتيفيكات ۇ ت و- نىڭ سايتىنا تەستىلەنۋشىنىڭ جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن (بۇدان ءارى - ج س ن) جانە جەكە كودىن ەنگىزۋ ارقىلى راستالادى. ەلەكتروندىق سەرتيفيكاتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى بەرىلگەن كۇنىنەن باستاپ 2 (ەكى) جىلدى قۇرايدى.
بۇيرىق 2026 -جىلدىڭ 27 - قاڭتارىنان كۇشىنە ەنەدى..