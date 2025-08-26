قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا قويىلاتىن تالاپتار جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا ءۇمىتتى ادامدار مەملەكەتتىك ءتىل (قازاق ءتىلى)، قازاقستان تاريحى جانە كونستيتۋتسيانى ءبىلۋ دەڭگەيى بويىنشا ەمتيحان تاپسىرادى.
- «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، ازاماتتىققا قابىلداۋ نەمەسە ازاماتتىقتى قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى ءوتىنىش مەملەكەتتىك ءتىلدى قاراپايىم دەڭگەيدە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى نەگىزدەرىن، سونداي-اق قازاقستان تاريحىن ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايتىن كولەمدە ءبىلۋى نەگىزىندە قابىلدانادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتىعىن العىسى كەلەتىن ازاماتتارعا قويىلاتىن تالاپتارعا وزگەرىستەر ەنگىزدى:
- مەملەكەتتىك ءتىلدى (قازاق ءتىلى) قاراپايىم دەڭگەيدە ءبىلۋ - كەمىندە 15 بال (بۇرىن 36 بال بولاتىن)؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى نەگىزدەرىن ءبىلۋ - كەمىندە 20 بال (بۇرىن 9 بال بولاتىن)؛
قازاقستان تاريحىن ءبىلۋ - كەمىندە 15 بال (وزگەرىسسىز).
بۇيرىق 2025-جىلعى 26-تامىزدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. جاڭارتىلعان تالاپتارمەن تولىعىراق سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان ازاماتتىعىن الۋدى جەڭىلدەتەتىن قۇجات جوباسى تالقىلاۋعا بيىل شىلدە دە شىعارىلعان ەدى.