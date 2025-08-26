ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:12, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا قويىلاتىن تالاپتار جاڭارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا ءۇمىتتى ادامدار مەملەكەتتىك ءتىل (قازاق ءتىلى)، قازاقستان تاريحى جانە كونستيتۋتسيانى ءبىلۋ دەڭگەيى بويىنشا ەمتيحان تاپسىرادى.

    Қозоғистон фуқаролигини олиш учун талаблар янгиланди
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    - «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، ازاماتتىققا قابىلداۋ نەمەسە ازاماتتىقتى قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى ءوتىنىش مەملەكەتتىك ءتىلدى قاراپايىم دەڭگەيدە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى نەگىزدەرىن، سونداي-اق قازاقستان تاريحىن ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايتىن كولەمدە ءبىلۋى نەگىزىندە قابىلدانادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتىعىن العىسى كەلەتىن ازاماتتارعا قويىلاتىن تالاپتارعا وزگەرىستەر ەنگىزدى:

    - مەملەكەتتىك ءتىلدى (قازاق ءتىلى) قاراپايىم دەڭگەيدە ءبىلۋ - كەمىندە 15 بال (بۇرىن 36 بال بولاتىن)؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى نەگىزدەرىن ءبىلۋ - كەمىندە 20 بال (بۇرىن 9 بال بولاتىن)؛

    قازاقستان تاريحىن ءبىلۋ - كەمىندە 15 بال (وزگەرىسسىز).

    بۇيرىق 2025-جىلعى 26-تامىزدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. جاڭارتىلعان تالاپتارمەن تولىعىراق سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.

    ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان ازاماتتىعىن الۋدى جەڭىلدەتەتىن قۇجات جوباسى تالقىلاۋعا بيىل شىلدە دە شىعارىلعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار