قازاقستان ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن تەست تاپسىرۋعا ءوتىنىش قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن تەست تاپسىرۋعا ءوتىنىش قابىلداناتىنىن حابارلايدى.
- بيىلعى جىلدىڭ 3-10- اقپانى ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن قازاق ءتىلىن جانە قازاقستان تاريحىن بىلۋگە ارنالعان تەستىلەۋگە قاتىسۋعا وتىنىشتەر قابىلدانادى. تەستىلەۋ اعىمداعى جىلدىڭ 11- اقپانىندا وتەدى. وعان قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىشتى تالاپكەر ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى ونلاين رەجيمدە بەرە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەستىلەۋشى app.testcenter.kz سايتىنا كىرىپ، ءوتىنىش بەرە الادى. ال تەستىلەۋ ناتيجەلەرىن تەكسەرۋ ءۇشىن certificate.testcenter.kz سايتىنا كىرۋ قاجەت.
تەست تاپسىرمالارىنىڭ جالپى سانى - 100، ونىڭ ىشىندە:
قازاق ءتىلى - 30 تاپسىرما،
ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى - 40 تاپسىرما،
قازاقستان تاريحى - 30 تاپسىرما.
شەكتى بالل 100 باللدان كەمىندە 50 بالل بولۋى ءتيىس، ونىڭ ىشىندە:
قازاق ءتىلى - كەمىندە 15 بالل،
ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى - كەمىندە 20 بالل،
قازاقستان تاريحى - كەمىندە 15 بالل
تەستىلەۋگە 2 ساعات 10 مينۋت بەرىلەدى. قاتىسۋ قۇنى - 14693 تەڭگە. تەستىلەۋ قورىتىندىسى بويىنشا شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارعا شەكتى باللدان اسقان جاعدايدا قازاق تىلىندە ەلەكتروندىق سەرتيفيكات بەرىلەدى. شەكتى باللدان اسپاعان جاعدايدا ەلەكتروندىق سەرتيفيكات بەرىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، ەلەكتروندىق سەرتيفيكاتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى بەرىلگەن كۇننەن باستاپ 2 (ەكى) جىلدى قۇرايدى.