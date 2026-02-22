قازاقستان ازاماتتارىنىڭ 78 پايىزدان استامى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولدايدى - ساۋالناما
استانا. KAZINFORM - «قوعامدىق پىكىر» زەرتتەۋ ينستيتۋتى جۇرگىزگەن ساۋالناما ناتيجەسىنە سايكەس، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم قارساڭىندا قوعامدا وڭ كوڭىل-كۇي قالىپتاسقان.
2026 -جىلعى 14-18-اقپان ارالىعىندا تەلەفون ارقىلى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋگە 18 جاستان اسقان 1200 رەسپوندەنت قاتىستى. ساۋالناما ەلىمىزدىڭ 17 وبلىسى مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار 3 قالاسىن - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتى قامتىدى.
ساۋالناما دەرەكتەرى حالىقتىڭ حاباردارلىق دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. رەسپوندەنتتەردىڭ باسىم بولىگى كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مازمۇنىمەن بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە تانىس ەكەنىن نەمەسە ول تۋرالى ەستىگەنىن ايتقان. تەك 22,5 پايىزى قۇجاتپەن تانىس ەمەس ەكەنىن بىلدىرگەن.
جوبا قوعام تاراپىنان ەلەۋلى قولداۋعا يە. كونستيتۋتسيامەن قانداي دا ءبىر دەڭگەيدە تانىس ازاماتتاردىڭ 78,8 پايىزى قۇجاتتى قولدايدى. ونىڭ ىشىندە 31,7 پايىزى تولىق قولدايتىنىن، ال 47,1 پايىزى نەگىزىنەن قولدايتىنىن مالىمدەگەن.
ازاماتتاردى ەڭ الدىمەن ولاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە جانە قۇقىقتىق مارتەبەسىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىن نورمالار قىزىقتىرادى. ەڭ كوپ تالقىلانعان تاقىرىپتار قاتارىندا ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى - 35,3 پايىز، الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر - 29,5 پايىز، ەكولوگيا ماسەلەلەرى - 18 پايىز كورسەتكىشپەن العا شىققان. سونىمەن قاتار ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنا 17,3 پايىز رەسپوندەنت نازار اۋدارعان.
رەسپوندەنتتەردىڭ 68,3 پايىزى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ جۇمىسىن وڭ باعالاعان. ونىڭ ىشىندە 16,4 پايىزى كوميسسيا ءوز مىندەتىن تولىق ورىندادى دەپ ساناسا، 49,8 پايىزى بۇل پىكىرمەن نەگىزىنەن كەلىسەتىنىن بىلدىرگەن.
ساۋالناما ەلەكتورالدىق بەلسەندىلىكتىڭ دە جوعارى ەكەنىن كورسەتتى. «2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋمعا قاتىساسىز با؟» دەگەن سۇراققا قاتىسۋشىلاردىڭ 71,4 پايىزى وڭ جاۋاپ بەرگەن. ونىڭ ىشىندە 32,9 پايىزى مىندەتتى تۇردە قاتىساتىنىن، 38,5 پايىزى قاتىسۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتقان.
كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى تالقىلاۋ كوبىنە تۇلعاارالىق دەڭگەيدە جۇزەگە اسۋدا. ازاماتتار بۇل ماسەلەنى نەگىزىنەن وتباسى مۇشەلەرىمەن - 37,6 پايىز، دوستارى جانە تانىستارىمەن - 34,5 پايىز، ارىپتەستەرىمەن - 30,1 پايىز تالقىلايدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پىكىر الماسۋ دەڭگەيى 17,9 پايىز شاماسىندا. پايدالانۋشىلاردىڭ 59,8 پايىزى جاريالانىمداردى وقۋمەن شەكتەلەتىنىن كورسەتكەن.
ساۋالناما قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە ۇيالى بايلانىس ابونەنتتەرى اراسىندا جۇرگىزىلدى. ستاتيستيكالىق اۋىتقۋ 2,8 پايىزدان اسپايدى. زەرتتەۋ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ جازباشا حابارلاماسى نەگىزىندە ۇيىمداستىرىلعان.
الەۋمەتتىك-دەموگرافيالىق قۇرىلىم بويىنشا رەسپوندەنتتەردىڭ 43,4 پايىزى ەر ادامدار، 56,6 پايىزى ايەلدەر. قاتىسۋشىلاردىڭ 64,2 پايىزى قالا تۇرعىندارى، 35,8 پايىزى اۋىل تۇرعىندارى بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا رەفەرەندۋمعا قاتىستى ساۋالناما جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.