قازاقستان ايەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىگى بويىنشا ت م د ەلدەرىنەن وزىق شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا «ايەلدەر، بەيبىتشىلىك جانە قاۋىپسىزدىك» يندەكسى بويىنشا كوشباسشىلار قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى حابارلادى.
وسى ايدا دجوردجتاۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ Women ،Peace and Security پلاتفورماسىندا جاريالانعان دەرەككە سايكەس، قازاقستان الەمنىڭ 181 ەلى ىشىندە 72-ورىنعا تۇراقتاعان. ال ت م د كەڭىستىگىندە ارمەنيا مەن بەلارۋستەن كەيىنگى ءۇشىنشى ورىنعا يە.
Women ،Peace and Security (WPS) يندەكسى - ەلدەردەگى ايەلدەردىڭ جاعدايىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە قوعام ومىرىنە قاتىسۋ دەڭگەيىن كەشەندى تۇردە باعالايتىن حالىقارالىق كورسەتكىش.
يندەكس 3 نەگىزگى ولشەمنەن تۇرادى:
- ينكليۋزيا: ءبىلىم الۋ دەڭگەيى، ەڭبەك نارىعىنداعى ۇلەسى، شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە قاتىسۋى جانە ت. ب.
- ادىلەتتىك: زاڭ الدىنداعى تەڭدىك، الالاۋ مەن كەمسىتۋدىڭ بولماۋى جانە ت. ب.
- قاۋىپسىزدىك: تۇرمىستاعى زورلىق-زومبىلىق، قوعامداعى قىلمىس دەڭگەيى جانە ت. ب.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.