ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:16, 25 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستان ايەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىگى بويىنشا ت م د ەلدەرىنەن وزىق شىقتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا «ايەلدەر، بەيبىتشىلىك جانە قاۋىپسىزدىك» يندەكسى بويىنشا كوشباسشىلار قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    وسى ايدا دجوردجتاۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ Women ،Peace and Security پلاتفورماسىندا جاريالانعان دەرەككە سايكەس، قازاقستان الەمنىڭ 181 ەلى ىشىندە 72-ورىنعا تۇراقتاعان. ال ت م د كەڭىستىگىندە ارمەنيا مەن بەلارۋستەن كەيىنگى ءۇشىنشى ورىنعا يە.

    Women ،Peace and Security (WPS) يندەكسى - ەلدەردەگى ايەلدەردىڭ جاعدايىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە قوعام ومىرىنە قاتىسۋ دەڭگەيىن كەشەندى تۇردە باعالايتىن حالىقارالىق كورسەتكىش.

    يندەكس 3 نەگىزگى ولشەمنەن تۇرادى:

    - ينكليۋزيا: ءبىلىم الۋ دەڭگەيى، ەڭبەك نارىعىنداعى ۇلەسى، شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە قاتىسۋى جانە ت. ب.

    - ادىلەتتىك: زاڭ الدىنداعى تەڭدىك، الالاۋ مەن كەمسىتۋدىڭ بولماۋى جانە ت. ب.

    - قاۋىپسىزدىك: تۇرمىستاعى زورلىق-زومبىلىق، قوعامداعى قىلمىس دەڭگەيى جانە ت. ب.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
