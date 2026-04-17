قازاقستان اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا الەمدەگى توپ-20 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026) سيمپوزيۋمى اياسىندا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى كەڭەسىنىڭ پرەزيدەنتى توشيۋكي ونۋما مەن ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆانىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
ءىس-شاراعا ي ك ا و- نىڭ EUR/NAT بيۋروسىنىڭ وڭىرلىك ديرەكتورى نيكولاس راللو جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ي ك ا و- داعى تۇراقتى وكىلى تيمۋر تلەگەنوۆ قاتىستى.
ا ا ك ءتوراعاسى توشيۋكي ونۋمانى يكاو كەڭەسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ ەلەۋلى كاسىبي تاجىريبەسى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيانىڭ ودان ءارى سەرپىندى دامۋىنا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- مەن ءسىزدىڭ ەلىڭىزدىڭ بەلسەندى ۇستانىمىن جانە يكاو قىزمەتىنە قوسىپ جاتقان ۇلەسىن ءاردايىم جوعارى باعالايمىن. سىزدەردىڭ ۇيىم پرينتسيپتەرىنە ادالدىقتارىڭىز بەن اتسالىسۋلارىڭىزدى تەك مەن عانا ەمەس، بارلىعى انىق كورىپ وتىر. مەن ءۇشىن ۇيىمنىڭ مۇشە مەملەكەتتەرگە ناقتى قانداي قولداۋ كورسەتە الاتىنىن جانە ولاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ءتۇسىنۋ وتە ماڭىزدى. وسى تۇرعىدان العاندا، بۇل وتە جاعىمدى سيگنال جانە ول سىزدەردىڭ تاراپتارىڭىزدان بايقالادى، - دەدى ت. ونۋما.
ءوز كەزەگىندە نيكولاس راللو قازاقستاننىڭ بىرەگەيلىگىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىزدىڭ اۆياتسيا سالاسىنداعى سوڭعى جىلدارداعى جەتىستىكتەرىنە توقتالدى.
- ءبىز ستراتەگيا مەن سەرىكتەستىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىرعان مەملەكەتتى كورىپ وتىرمىز. بۇرىن يكاو- دان قولداۋ الىپ كەلسە، قازىر قازاقستان ءوز بىلىمىمەن جانە ءىس-تاجىريبەسىمەن بولىسە وتىرىپ، باسقا مەملەكەتتەرگە قولداۋ كورسەتۋدە. بۇل ءۇشىن ءبىز وتە ريزامىز، - دەدى ول.
سالتانات تومپيەۆا سالانىڭ دامۋ كورسەتكىشتەرى تۋرالى باياندادى.
- اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك كورسەتكىشى 62 پايىزدان 95,7 پايىزعا دەيىن ءوستى، بۇل قازاقستانعا الەمدەگى توپ-20 ەلدىڭ قاتارىنا كىرۋگە مۇمكىندىك بەردى. 2025-جىلى قازاقستانداعى جولاۋشىلار اعىنى پاندەمياعا دەيىنگى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 80 پايىزعا ارتتى. ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى بويىنشا قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى 2009-جىلعى 47 پايىزدان 2025-جىلى 82 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل ءوسىم الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن (69,3 پايىز) جانە جالپى ەۋروپالىق كورسەتكىشتەن (76 پايىز) 35 پايىزعا جوعارى، - دەدى سالتانات تومپيەۆا.
قازاقستاننىڭ چيكاگو كونۆەنتسياسىنىڭ 50 (ا) جانە 56-باپتارىنا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردى راتيفيكاتسيالاۋى ماڭىزدى قادام بولدى. زاڭعا قول قويۋ قازاقستاندى يكاو اسسامبلەياسىنىڭ الداعى توتەنشە سەسسياسى بارىسىندا يكاو كەڭەسىنە ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى تۋرالى كونۆەنسياعا تۇزەتۋلەردى راتيفيكاتسيالاۋ يكاو كەڭەسى مەن يكاو اەروناۆيگاتسيالىق كوميسسياسىنىڭ قۇرامىن كەڭەيتۋ تۋرالى شەشىمنىڭ كۇشىنە ەنۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
قازاقستان - تەڭىزگە شىعا المايتىن، جالپى حالقى 500 ميلليوننان اساتىن 32 دامۋشى ەلدىڭ (LLDC) ىشىندەگى ەڭ ءىرىسى. قازىرگى ۋاقىتتا يكاو كەڭەسىندە وسى ساناتتاعى ەلدەردىڭ ىشىنەن تەك مالي مەن ۋگاندا عانا مۇشەلىك مارتەبەگە يە.
سالتانات تومپيەۆا، سونداي-اق يكاو كەڭەسىنىڭ پرەزيدەنتىنە كولىك وقيعالارىن تەرگەۋ جونىندەگى تاۋەلسىز ورگاننىڭ قۇرىلعانى، استانادا زاماناۋي اۆياتسيالىق وقۋ ورتالىعىن اشۋ جوسپارلارى جانە اۆياتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋدىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسىرۋ جوسپارلارى تۋرالى حاباردار ەتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا ا ا ك ءتوراعاسى يكاو كەڭەسىنىڭ پرەزيدەنتىن قازاقستانعا كەلۋگە جانە اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ماڭىزدى حالىقارالىق ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى - وسى جىلدىڭ قازان ايىنىڭ 20-22 ارالىعىندا قازاقستاندا وتكىزۋ جوسپارلانعان 2026-جىلعى ي ك ا و- نىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك اپتالىعى جاھاندىق سيمپوزيۋمىنا (ICAO Security Week) قاتىسۋعا شاقىردى.
بۇل ءىس-شارا ەلىمىزدىڭ تاريحىندا يكاو اياسىندا وتەتىن العاشقى اۋقىمدى حالىقارالىق وقيعا جانە وڭىردەگى اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا ەڭ ءىرى فورۋمداردىڭ ءبىرى بولاتىنى اتاپ ءوتىلدى.
ICAO GISS 2026 سيمپوزيۋمىنا قاتىسۋ اياسىندا سالتانات تومپيەۆا ي ك ا و- نىڭ باس حاتشىسى حۋان كارلوس سالاسارمەن، ي ك ا و- نىڭ EUR/NAT بيۋروسىنىڭ وڭىرلىك ديرەكتورى نيكولاس راللومەن، ماروككو كورولدىگى ازاماتتىق اۆياتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى تاريك تاليبيمەن، سونداي-اق كانادا، فرانسيا، دانيا، سينگاپۋر، يندونەزيا، ءۇندىستان، ەكۆاتورلىق گۆينەيا، گۆينەيا-بيساۋ، انگولا، نيگەريا مينيسترلىكتەرى مەن اۆياتسيالىق بيلىك ورىندارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستى.
سونىمەن قاتار اراب ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى (ACAO)، افريكا ازاماتتىق اۆياتسيا كوميسسياسى (AFCAC) جانە لاتىن امەريكاسى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميسسياسىنىڭ (LACAC) باسشىلىعىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى شەڭبەرىندە ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە، وزىق تاجىريبەلەرمەن الماسۋعا جانە بىرلەسكەن باستامالاردى دامىتۋعا ءوزارا مۇددەلىلىك راستالدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان GISS-2026 سيمپوزيۋمىندا اۆياتسياداعى جاھاندىق باستامالاردى قولدادى.