قازاقستان اسكەري بولىمشەلەرىنىڭ بارلىعىندا تاۋلىك بويعى بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ورناتىلعان - قورعانىس مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - اسكەردەگى جارعىعا جات قاتىناستار قازاقستاندىقتاردى مازالايتىن باستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى. سيفرلاندىرۋ، تاۋلىك بويى بەينەباقىلاۋ جانە جاڭا تەحنولوگيالار تاۋەكەلدەردى ازايتىپ، قىزمەتتى قاۋىپسىز ەتۋى ءتيىس.
وسى تاپسىرمانىڭ قالاي ىسكە اسىرىلىپ جاتقانى تۋرالى Kazinform تىلشىسىنە قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ ايتىپ بەردى.
- دارحان مەيرام ۇلى، بۇگىنگى كۇنى ارميادا كامەرالار قاي جەرلەرگە ورناتىلعان، سونىمەن بىرگە جازبالارعا كىم قول جەتكىزە الادى؟
- قورعانىس مينيسترلىگى ءى ءى م، ۇ ق ك جانە ت ج م بەكىتكەن ۆەدومستۆوارالىق باسقارۋشىلىق قۇجاتتارعا سايكەس، بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ءارتۇرلى وبەكتىلەردە ورناتىلادى. بۇل - شتابتار، كازارمالار جانە كۋرسانتتار، كادەتتەر، ۇلاندار، اسكەري بورىشكەرلەر مەن كەلىسىمشارت قىزمەتكەرلەر ورنالاساتىن باسقا دا ورىندار. تۇراقتى باقىلاۋدا جەكە قورعاۋ قۇرالدارى ساقتالاتىن بولمەلەر، كەزەكشىلىك بەكەتتەر، سەرۆەر بولمەلەرى، اسحانالار، ساپتىق الاڭدار. سونداي- اق ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلەتىن جەرلەر مەن اسكەري پوليتسيا كابينەتتەرىندە دە كامەرالار بار، مۇندا قىزمەتكەرلەرمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىس جۇرگىزىلەدى.
بۇگىنگى تاڭدا بارلىق اسكەري بولىكتەر مەن ۇيىمدار ۆيدەوباقىلاۋ جۇيەسىمەن قامتىلىپ شىقتى دەپ ايتۋعا بولادى. ءبىراق تەحنولوگيالار توزادى، سوندىقتان كەيبىر جۇيەلەردى تولىقتىرۋ، جوندەۋ جانە اۋىستىرۋ قاجەتتىلىگى بار.
الداعى جىلدارى ءبىز تەك جاڭا كامەرالاردى ورناتۋمەن شەكتەلمەيمىز، سونداي-اق ىستەن شىققان جۇيەلەردى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ نەمەسە اۋىستىرۋ ءىسىن جۇرگىزەمىز.
جازبالارعا قولجەتىمدىلىك قاتال تۇردە شەكتەلگەن. وسى قۇقىق - ءبولىم كومانديرى بۇيرىعىمەن تاعايىندالعان لاۋازىمدى تۇلعاعا عانا بەرىلەدى، ول تەحنيكالىق قۇرالدار مەن كۇزەت جۇيەسىنە جاۋاپتى.
- كامەرالاردىڭ جۇمىسى قالاي باقىلانادى؟ تاۋلىك بويى جازۋ جۇرگىزىلەدى مە نەمەسە تاڭداپ جازۋ رەجيمى قولدانىلا ما؟
- جۇيەنىڭ جۇمىسى ۇنەمى باقىلانادى. جاۋاپتى قىزمەتكەرلەر كامەرالار مەن سەرۆەر جابدىقتارىنىڭ اقاۋسىز جۇمىسىن تەكسەرىپ وتىرادى، ناتيجەلەر ءتيىستى كوماندالىق قۇرامعا باياندالادى. جازۋ ءۇزىلىسسىز، تاۋلىك بويى جۇرگىزىلەدى. كامەرا جازبالارى كەمىندە 30 تاۋلىك ساقتالادى، بۇل جەتەكشى قۇجاتتاردىڭ تالاپتارىنا ساي.
- باسقا سيفرلىق تەحنولوگيالار قانشالىقتى كەڭ قولدانىلادى؟
- ءبىز زاماناۋي شەشىمدەردى قولدانۋدى بىرتىندەپ كەڭەيتۋدەمىز. مىسالى، كەيبىر بولىمشەلەردە پروپۋسك رەجيمىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن قولجەتىمدى باسقارۋ جۇيەلەرى ورناتىلادى. ماگنيتتىك كارتا، ساۋساق ىزدەرى جانە Face ID تەحنولوگيالارى قولدانىلادى. بۇل جۇيەلەر قارجى بولىنگەن سايىن ەنگىزىلەدى، ءبىراق جالپى العاندا ارميانى سيفرلاندىرۋ باعىتى انىق قويىلعان.
- كامەرا ورناتىلعان وبەكتىلەردە بۇزۋشىلىقتار سانىن ازايتۋعا مۇمكىندىك ءتيدى مە؟
- ستاتيستيكا بۇزۋشىلىقتار سانىندا ايتارلىقتاي ازايعانىن كورسەتەدى. كەي بولىمشەلەردە كامەرالار تۇراقتى جۇمىس ىستەپ، باستى ايماقتاردى قامتيتىن بولسا، قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن قىلمىستار مۇلدە تىركەلمەيدى.
- قالالاردا بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى كوشەدەگى قىلمىستىڭ دەڭگەيىن تومەندەتۋدە ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتتى. نەلىكتەن ارميادا سولايشا ناتيجە بەرە المايدى؟
—- دۇرىس، ۇلكەن قالالاردا، اسىرەسە شەت ەلدەردە كامەرالار كوشە قىلمىستى ازايتۋعا كومەكتەستى. ءبىراق ارميا ءۇشىن جاعداي وزگەشە. كوپتەگەن اسكەري بولىمشەلەر قالادان الىستا ورنالاسقان، بۇل كەيبىر قيىندىقتار تۋعىزادى. ماسەلەن، تەحنيكالىق اقاۋ كەزىندە ونى تەز جويىپ، اۋىستىرۋ مۇمكىندىگى بولا بەرمەيدى.
- كامەرالار فورمالدى بولماي، شىن مانىندە پروفيلاكتيكا قۇرالى بولۋ ءۇشىن نە قاجەت؟
- بەينەباقىلاۋ - ماڭىزدى قۇرال. ول كازارماداعى بۇزاقىلىقتى ازايتۋعا، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى بولدىرماۋعا، وقيعاعا اكەلۋى مۇمكىن سەبەپتەر مەن جاعدايلاردى ۋاقىتىندا انىقتاۋعا قىزمەت ەتەدى. ءبىراق بۇل ءۇشىن بارلىق اسكەري بولىمشەلەر نورماتيۆتىك قۇجات تالاپ ەتكەن جۇيەلەرمەن تولىق جابدىقتالۋى ءتيىس.
بيىل «ۇلتتىق گۆارديا اكادەمياسىمەن» بىرلەسىپ تەحنيكالىق قۇرالداردى كۇتىپ- ۇستاۋمەن اينالىساتىن ينجەنەرلەر ءۇشىن بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارى ۇيىمداستىرىلدى. بۇل كۋرستاردا بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىن جوندەۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جانە ورناتۋ وقىتىلادى. بارلىعى 110 ادام وقۋ وتەدى. بۇل تەحنيكادى جۇمىس كۇيىندە ۇستاپ، ونى پروفيلاكتيكا ءۇشىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن مۇمكىندىك بەرەدى.
- ارميادا بەينەكورىنىستەرگە باقىلاۋ جانە ولاردى تەرگەۋلەردە قولدانۋ قالاي ۇيىمداستىرىلعان؟
- اسكەري ءبولىم كومانديرلىگى جازبالاردىڭ ساقتالۋىنا جاۋاپتى - ولار جوعالماۋى، بۇلىنبەۋى نەمەسە تارالماۋى ءتيىس. وكىنىشكە قاراي، ارميادا، كەز كەلگەن ۇيىم سياقتى، ءارتۇرلى وقيعالار بولۋى مۇمكىن. ءبىراق كامەرالار وقيعا حرونولوگياسىن قالپىنا كەلتىرۋگە، بۇزۋشىلىققا دەيىن نە بولعانىن انىقتاۋعا، كىنالىلەردى انىقتاپ، زاڭناماعا ساي شارا قولدانۋعا كومەكتەسەدى.
- بەينەجازبالارمەن جۇمىس كەزىندە اشىقتىق بولماق، سەنىم ارتۋ كۇشەيە مە؟
- ءيا، ارينە. قورعانىس مينيسترلىگى كامەرالاردىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ، جۇيەنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قولدانادى.
- ۆيدەوباقىلاۋ جۇيەسىنە تاۋەلسىز باقىلاۋ بار ما؟ مىسالى، اسكەري پروكۋراتۋرا نەمەسە قوعامدىق كەڭەستەر تاراپىنان.
- قارۋ- جاراقتى تەحنيكالىق قۇرالداردىڭ جۇمىسى اسكەردە تۇراقتى تەكسەرىلەدى - باس اسكەري پروكۋراتۋرا، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى جانە باسقا دا ورگاندار تاراپىنان. تەكسەرۋ ناتيجەلەرى قورعانىس مينيسترلىگىنە حاتتاما تۇرىندە جىبەرىلەدى، جانە ونىڭ نەگىزىندە شارالار قابىلدانادى.
