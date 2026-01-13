ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:11, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستان اسپانىندا شەتەلدىك ەكى ۇشاق سوقتىعىسا جازدادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۋە كەڭىستىگىندە شەتەلدىك ەكى ۇشاقتىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ەلەۋلى اۆياتسيالىق وقيعاعا بايلانىستى كولىك مينيسترلىگىنىڭ كولىكتەگى وقيعالار مەن وقىس وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    Мадуро мен оның жұбайын ұшақпен Нью-Йорк штатына жеткізілді
    Фото: Selcuk Acar/Anadolu

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، وقيعا 10- قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ شىمكەنت وڭىرلىك ديسپەتچەرلىك ورتالىعىنا قاراستى ايماقتا تىركەلگەن.

    - 2026 -جىلعى 10-قاڭتاردا استانا ۋاقىتىمەن شامامەن ساعات 05:42-دە شىمكەنت وڭىرلىك ديسپەتچەرلىك ورتالىعىنىڭ А2И سەكتورى ايماعىندا «پوبەدا» اۋە كومپانياسىنىڭ ۆنۋكوۆو - سامارقاند باعىتىنداعى PBD997 رەيسىنە جانە «Uzbekistan Airways» اۋە كومپانياسىنىڭ تەرمەز - ماسكەۋ باعىتىنداعى UZB9609 رەيسىنە قىزمەت كورسەتۋ بارىسىندا اۆياتسيالىق وقيعا بولدى، - دەلىنگەن دەپارتامەنت حابارلاماسىندا.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنە سايكەس، اتالعان جاعداي مىندەتتى تۇردە ۋاكىلەتتى ورگان تاراپىنان تەرگەپ-تەكسەرۋدى تالاپ ەتەتىن ەلەۋلى اۆياتسيالىق ينتسيدەنت ساناتىنا جاتقىزىلعان.

    وقيعانى تەكسەرۋ ءۇشىن ق ر كولىك مينيسترلىگىندە ارنايى كوميسسيا قۇرىلاتىن بولادى.

    - كوميسسيانى تاعايىنداۋ تۋرالى بۇيرىق شىققان ساتتەن باستاپ تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ەسەپ بەكىتىلگەنگە دەيىنگى مەرزىم، ادەتتە، قوسىمشا زەرتتەۋلەر مەن جۇمىستار قاجەت ەتىلمەگەن جاعدايدا، ءۇش ايدان اسپايدى، - دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى بەيجىڭ اۋەجايىنا شۇعىل قونعان ەدى.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار