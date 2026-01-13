قازاقستان اسپانىندا شەتەلدىك ەكى ۇشاق سوقتىعىسا جازدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۋە كەڭىستىگىندە شەتەلدىك ەكى ۇشاقتىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ەلەۋلى اۆياتسيالىق وقيعاعا بايلانىستى كولىك مينيسترلىگىنىڭ كولىكتەگى وقيعالار مەن وقىس وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، وقيعا 10- قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ شىمكەنت وڭىرلىك ديسپەتچەرلىك ورتالىعىنا قاراستى ايماقتا تىركەلگەن.
- 2026 -جىلعى 10-قاڭتاردا استانا ۋاقىتىمەن شامامەن ساعات 05:42-دە شىمكەنت وڭىرلىك ديسپەتچەرلىك ورتالىعىنىڭ А2И سەكتورى ايماعىندا «پوبەدا» اۋە كومپانياسىنىڭ ۆنۋكوۆو - سامارقاند باعىتىنداعى PBD997 رەيسىنە جانە «Uzbekistan Airways» اۋە كومپانياسىنىڭ تەرمەز - ماسكەۋ باعىتىنداعى UZB9609 رەيسىنە قىزمەت كورسەتۋ بارىسىندا اۆياتسيالىق وقيعا بولدى، - دەلىنگەن دەپارتامەنت حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنە سايكەس، اتالعان جاعداي مىندەتتى تۇردە ۋاكىلەتتى ورگان تاراپىنان تەرگەپ-تەكسەرۋدى تالاپ ەتەتىن ەلەۋلى اۆياتسيالىق ينتسيدەنت ساناتىنا جاتقىزىلعان.
وقيعانى تەكسەرۋ ءۇشىن ق ر كولىك مينيسترلىگىندە ارنايى كوميسسيا قۇرىلاتىن بولادى.
- كوميسسيانى تاعايىنداۋ تۋرالى بۇيرىق شىققان ساتتەن باستاپ تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ەسەپ بەكىتىلگەنگە دەيىنگى مەرزىم، ادەتتە، قوسىمشا زەرتتەۋلەر مەن جۇمىستار قاجەت ەتىلمەگەن جاعدايدا، ءۇش ايدان اسپايدى، - دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى بەيجىڭ اۋەجايىنا شۇعىل قونعان ەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ