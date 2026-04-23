قازاقستان ارمياسىندا جاڭا تالاپ: ءار سارباز كەمىندە 5 كىتاپ وقۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىندە مەرزىمدى قىزمەت كەزەڭىندە ءاربىر اسكەري قىزمەتشى كەمىندە بەس كىتاپ وقۋى ءتيىس دەگەن جاڭا تالاپ ەنگىزىلدى.
بۇل باستاما 23 - ساۋىردە اتاپ وتىلەتىن كىتاپ كۇنى قارساڭىندا وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا جانە جەكە قۇرامنىڭ زياتكەرلىك دامۋىنا باعىتتالعان. ايتا كەتەيىك، بۇل كۇن يۋنەسكو باستاماسىمەن الەمدە دۇنيەجۇزىلىك كىتاپ جانە اۆتورلىق قۇقىق كۇنى رەتىندە اتالىپ وتەدى، ال قازاقستاندا العاش رەت 2025-جىلى رەسمي تۇردە بەلگىلەندى.
قارۋلى كۇشتەردە وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. بۇگىندە اسكەري بولىمدەر مەن مەكەمەلەردە 322 كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قورىندا 52434 دانا كوركەم ادەبيەت پەن 198293 وقۋ باسىلىمى بار. جىل باسىنان بەرى اسكەري قىزمەتشىلەرگە 48837 كىتاپ بەرىلگەن.
- ءبىزدىڭ كىتاپحانامىزدا وتاندىق اۆتورلاردىڭ، اسكەري جازۋشىلار مەن عالىمداردىڭ ەڭبەكتەرى مول. ولار اسكەردىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىن قامتيتىن قۇندى دۇنيەلەر. كىتاپحانا 2020 -جىلى اشىلدى، قورىندا 7000 نان استام كىتاپ بار. كىتاپتار نەگىزىنەن قايىرىمدىلىق اكسيالارى ارقىلى جينالدى، سونداي-اق استانا مەن الماتى كىتاپحانالارى جانە ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتى ۇلكەن قولداۋ كورسەتتى. سيرەك باسىلىمدار دا جەتكىلىكتى، - دەدى ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق ورتالىعى اسكەري-عىلىمي كىتاپحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى وكسانا ءالجانوۆا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، كىتاپحانا قورىن تولىقتىرۋ دەمەۋشىلەر، باسپالار جانە قايىرىمدىلىق اكسيالارى ارقىلى جۇزەگە اسادى. اسكەري قىزمەتشىلەر دە جەكە كىتاپتارىن تاپسىرىپ، بۇل ىسكە بەلسەندى قاتىسۋدا.
جاڭا تالاپ تاربيە جانە ءبىلىم بەرۋ جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ەنگىزىلگەن. كىتاپ وقۋ سىني ويلاۋدى دامىتىپ، دۇنيەتانىمدى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
- قىزمەت بارىسىندا كىتاپ وقۋعا بارلىق مۇمكىندىك بار. قازىر مۇحتار شاحانوۆتىڭ ەڭبەگىن وقىپ ءجۇرمىن. اسىرەسە دەتەكتيۆ جانرى مەن اسكەري تاقىرىپتاعى كىتاپتار قىزىقتىرادى، - دەدى شىعارماشىلىق ۆزۆودتىڭ ساربازى نۇردوس ايتمۇحامەتوۆ.