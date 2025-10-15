ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان ارمەنيامەن ميگراتسيا تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان ارمەنيامەن ميگراتسيا تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан Армениямен миграция туралы келісімді ратификациялады
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى كوشى-قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىك پرەزيدەنتى ۆيتولد بانكانى قابىلدادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
