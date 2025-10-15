17:28, 15 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستان ارمەنيامەن ميگراتسيا تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان ارمەنيامەن ميگراتسيا تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى كوشى-قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىك پرەزيدەنتى ۆيتولد بانكانى قابىلدادى.