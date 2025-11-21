ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:44, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان-ارمەنيا ىسكەرلىك كەڭەسى ەكى جاققا دا ءتيىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ءتيىس - توقايەۆ

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن بۇگىنگى مازمۇندى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىن جوعارى باعالادى.

    Қазақстан-Армения іскерлік кеңесі екі жаққа да тиімді
    Фото: Ақорда

    - ءبىز ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى جانداندىرۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەردىك. ءوزارا الىس-بەرىس كولەمىن ارتتىرۋعا، تاۋار ءتۇرىن كوبەيتۋگە قاتىستى ناقتى شارالاردى قولعا الۋعا كەلىستىك. ءوزارا ساۋدا اينالىمىن ۇلعايتۋ ءۇشىن قازاقستان ارميان نارىعىنا جالپى قۇنى 350 ميلليون دوللار بولاتىن تاۋار ۇسىنا الادى. سونداي-اق ءبىز ارمەنيانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن قولداۋعا نيەت بىلدىردىك. وعان قوسا، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتتىك. كاسىپكەرلەر اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتاتىن ناقتى قادامداردى قولعا الۋعا كەلىستىك. جاڭادان قۇرىلعان قازاقستان - ارمەنيا ىسكەرلىك كەڭەسى ەكى ەل بيزنەس وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ، ەكى جاققا دا ءتيىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.

