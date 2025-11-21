ق ز
    17:12, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى - توقايەۆ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە ايتتى.

    ا
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋكرايناداعى احۋالدى رەتتەۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىنە جانە ۇسىنعان جوسپارىنا قولداۋ ءبىلدىردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار ايماقتىق جانە حالىقارالىق وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، ەكى ەلدىڭ كوپتەگەن تۇيتكىلگە قاتىستى ۇستانىمدارى ۇقساس ەكەنىن راستاعان.

    - قازىرگى كۇردەلى گەوساياسي جاعدايدا اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋكرايناداعى احۋالدى رەتتەۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن جانە ۇسىنىپ جاتقان جوسپارىن قولدايمىن. سونداي-اق قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى، - دەدى پرەزيدەنت.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.

