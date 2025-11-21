قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋكرايناداعى احۋالدى رەتتەۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىنە جانە ۇسىنعان جوسپارىنا قولداۋ ءبىلدىردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار ايماقتىق جانە حالىقارالىق وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، ەكى ەلدىڭ كوپتەگەن تۇيتكىلگە قاتىستى ۇستانىمدارى ۇقساس ەكەنىن راستاعان.
- قازىرگى كۇردەلى گەوساياسي جاعدايدا اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋكرايناداعى احۋالدى رەتتەۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن جانە ۇسىنىپ جاتقان جوسپارىن قولدايمىن. سونداي-اق قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.