قازاقستان التىن ساتىپ الۋ بويىنشا تاريحي رەكورد ورناتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان التىن ساتىپ الۋ بويىنشا تاريحي رەكورد ورناتىپ، ءبىر جىلدا ونىڭ كولەمى 57 تونناعا ارتتى. بۇل جەر استىنداعى قازبا بايلىقتى ءتيىمدى يگەرۋدىڭ ناتيجەسى. ەلىمىزدە باعالى مەتالدىڭ 1 گرامىن ءوندىرۋ ءۇشىن 1 توننادان اسا توپىراق سۇزىلەدى ەكەن.
ونىڭ ارتىندا مىڭعا جۋىق ادامنىڭ ەڭبەگى بار. ءبىزدىڭ تىلشىلەر «التىن الماس» اكسيونەرلىك قوعامىنا قاراستى «پۋستىننوە» كەن ورنىمەن تانىسىپ، كارەردەن فابريكاعا دەيىنگى جۇمىستى كورىپ قايتتى. «التىن الماس» اكسيونەرلىك قوعامى ەلدەگى ءىرى التىن وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى. كومپانيا 5 وڭىردەگى قىمبات مەتالدى يگەرەدى. سونىڭ ءبىرى - قاراعاندى وبلىسىنداعى «پۋستىننوە» كەنىشى. مۇندا جىلىنا 3 ميلليون توننا توپىراق ۇنتاقتالىپ، التىنى سۇزىلەدى. ءوندىرىس تولىقتاي زاماناۋي تەحنيكامەن جابدىقتالىپ، جۇيە اۆتوماتتاندىرىلعان.
ۇلاسحان قوسجانوۆ، «پۋستىننوە» تاۋ-كەن بايىتۋ كەشەنىنىڭ باس ينجەنەرى:
- ءوندىرىس جۇمىستارىنىڭ ءبارى تولىقتاي سيفرلاندىرىلعان. بىزدە سيفرلاندىرۋ ماقساتىندا ۆەنكوماين دەگەن قۇرىلعى قولدانىلادى. سول قۇرىلعىنىڭ ارقاسىندا بىزدەر تولىقتاي كارەردەگى ءوندىرىس جۇمىستارىن قازىرگى ۋاقىتتا باقىلاپ وتىرامىز.
«دوليننوە» كەنىشى ىسكە قوسىلىپ، وڭدەلەتىن رۋدا كولەمى ەكى ەسەگە ارتتى. «التىن الماس» كومپانياسى وندىرىستەن بولەك ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتىپ، ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك باستى نازاردا ۇستايدى. سونىمەن قاتار 2025-2027 -جىلدارى ءوڭىردى دامىتۋ ءۇشىن 28 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
ايدىن دارحان ۇلى، «پۋستىننوە» تاۋ- كەن بايىتۋ كەشەنىنىڭ ديرەكتورى:
- قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمشىلىگىمەن كەلىسىلگەن مەموراندۋمعا سايكەس ءبىزدىڭ تاۋ- كەن بايىتۋ كەشەنىمىزگە جاقىن ورنالاسقان ەلدىمەكەندەرگە دە كومەگىمىزدى جاساپ وتىرامىز. 2025 -جىلى اقجار اۋىلىنا فۋتبول الاڭى سالىندى، اۋىلدىق ورتا مەكتەبىنە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. 2026 -جىلى «پۋستىننوە» تاۋ- كەن بايىتۋ كومبيناتىن دامىتۋعا 23,75 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىنادى. بۇل قاراجات ءوندىرىستى كەڭەيتۋ، جاڭعىرتۋ جانە جەراستى ءوندىرىس ءادىسىن دامىتۋعا ارنالعان.
