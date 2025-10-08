قازاقستان - الەمدەگى ءتولقۇجاتى ەڭ بەدەلدى ەلدەردىڭ ءبىرى
استانا. قازاقپارات - Henley & Partners الدەمگى ەڭ بەدەلدى ءتولقۇجات رەيتينگىن جاريالادى. قازاقستان پاسپورتتار يندەكسىندە 61-ورىنعا كوتەرىلدى. وسىلايشا، ءبىزدىڭ ەلدىڭ ءتولقۇجاتى ورتالىق ازياداعى ەڭ كۇشتى قۇجات سانالدى.
قازاقستان - الەمدەگى ءتولقۇجاتى ەڭ بەدەلدى ەلدەردىڭ ءبىرى. Henley & Partners رەيتينگىندە ءبىزدىڭ ەل بيىل ءۇش ساتىعا جوعارىلاپ، 61-ورىنعا تابان تىرەدى. ماماندار مۇنداي كورسەتكىشكە قول جەتكىزۋىمىزدىڭ بىرنەشە سەبەبى بار دەيدى. ەڭ ءبىرىنشى - ىشكى تۇراقتىلىق. ەكونوميكالىق جاعداي مەن وزگە مەملەكەتتەرمەن تەرەزەسى تەڭ ساياسات جۇرگىزۋ.
ءيا، ۇلتتىق بىرەگەيلىمىزدى بىلدىرەتىن نىشان كورەر كوزگە ادەمى عانا ەمەس، رەسمي كۇشكە يە. قازىر وتانداستارىمىز ۇلتتىق ءتولقۇجات - 40، ديپلوماتيالىق پاسپورتپەن - 92، ال قىزمەتتىك پاسپورتپەن 70 ەلگە الاڭسىز بارا الادى.
ىرىسقالي داۋرەنبەك، ق ر س ءى م كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى:
- ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورت كەز كەلگەن ادامعا بەرىلمەيدى. ديپلوماتيالىق پاسپورتتى: ديپلوماتتار، مينيسترلەر، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قولدانادى. ياعني ولاردىڭ سانى شەكتەۋلى. ونىڭ ءوزى جاي ءبىر ءىس-ساپارعا، دەمالىسقا بارۋ ءۇشىن ول پاسپورتتى قولدانۋعا ەش قۇقى جوق. ولار تەك قىزمەتتىك ماقساتپەن شەتەلگە باراتىن بولسا، سوندا عانا سول پاسپورتپەن سول ەلگە بارۋعا قۇقىلى.
ءبىراق شەتەلدىكتەر قازاقستان ازاماتى اتانۋعا اسىقپايدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى سوڭعى جىلدارى وتىنىشتەر كۇرت تومەندەگەنىن بايقاعان. رەسمي ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، بىلتىر 20 مىڭنان استام ادام ازاماتتىق السا، سونىڭ 77 پايىزى - قانداس. بۇل جىلداعىدان 25 پايىزعا از. وعان قوسا ەلدە قوس ازاماتتىعى بار 700-گە جۋىق تۇلعانىڭ زاڭسىز جۇرگەنى انىقتالدى. باسىم كوپشىلىگى - رەسەي، تۇركيا جانە گەرمانيادان كەلگەن. ولارعا اكىمشىلىك جازا تاعايىندالىپ، ەل اۋماعىنان شىعارىلدى.
ءتولقۇجات - مەملەكەتتىڭ مارتەبەسىن راستايتىن بىرەگەي نىشان. ءار ادامنىڭ اماندىعىن، بەدەلىن، قۇقىعىن قورعاۋدىڭ باستى كەپىلى. سوندىقتان وعان جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ - تۇتاس ەلگە قۇرمەت كورسەتۋدىڭ بەلگىسى.
ايتالىق، ۆيزاسىز جۇرۋدە ءار ەلدىڭ ءوز ءتارتىبى بار. ماسەلەن، گونكونگ پەن يراندا 15 كۇنگە دەيىن عانا جۇرە الاسىز. ال البانيا، ارمەنيا، گايتي، كولۋمبيا، مولدوۆا، موڭعوليا، رەسەي، تاجىكستان، ناميبيا سياقتى ەلدەردە ءۇش ايعا دەيىن ەركىن ساپارلاۋعا مۇمكىندىك بار.
سونىمەن قاتار بيىل قازاننان باستاپ ەۋروپا وداعى EES جاڭا اۆتوماتتاندىرىلعان كىرۋ-شىعۋ جۇيەسىن ەنگىزەدى. بۇل ەرەجە وداققا كىرمەيتىن بارلىق ەلدىڭ ساياحاتشىلارىمەن قاتار، بىزگە دە اسەر ەتەدى. بۇل Face ID جۇيەسىنە ۇقساس، تەك شەكارادان وتەردە عانا جۇمىس ىستەيدى. دەمەك شەكاراشى بۇرىنعىداي پاسپورتىڭىزدان ءمور باساتىن بوس جەر ىزدەپ وتىرمايدى، دەرەكتەر بىردەن ەلەكتروندىق بازاعا تىركەلەدى. جۇيە ىسكە قوسىلعاننان كەيىن شەنگەن ايماعىنا العاش رەت كىرەردە سىزدەن بيومەتريالىق دەرەكتەر الىنادى. ياعني بەت- ءجۇزىڭىز بەن ساۋساق ءىزىن سكانەرلەيدى.
15 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز ساياحاتتاۋ رۇقسات ەتىلگەن ەلدەر: گونكونگ، يران.
30 كۇنگە دەيىن بارۋعا بولاتىن ەلدەر: قىتاي، مالايزيا، مالديۆى، ب ا ءا، تۋنيس، وزبەكستان، وڭتۇستىك كورەيا، ارگەنتينا، برازيليا، ۆەتنام، فيليپپين، ەكۆادور، دومينيكان رەسپۋبليكاسى، يندونەزيا، كۋبا، كاتار، تۇركيا.
60 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بارۋعا بولاتىن ەلدەر: ازەربايجان، گرۋزيا، قىرعىزستان، تايلاند.
90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز جۇرۋگە بولاتىن ەلدەر: البانيا، ارمەنيا، گايتي، كولۋمبيا، مولدوۆا، موڭعوليا، رەسەي، تاجىكستان، ناميبيا.
ماماندار ازاماتتارىمىزعا ساپارعا شىقپاس بۇرىن ءار ەلدىڭ كوشى-قون تالاپتارىن ناقتىلاپ الۋ قاجەتتىگىن ايتادى. سەبەبى كەي ەل ەلەكتروندىق ءوتىنىم، قايتارىم بيلەتى نەمەسە تىركەلگەن قوناق ءۇي قۇجاتتارىن تالاپ ەتۋى مۇمكىن.
24.kz