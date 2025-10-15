قازاقستان الەمدەگى بەنزين باعاسى ەڭ ارزان ەل قاتارىندا تۇر
استانا. قازاقپارات - ەكسپورتقا شيكى مۇناي ەمەس، دايىن ءونىمدى شىعارۋدى ۇلعايتامىز. بۇل ورايدا ەلدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ەكى ەسەگە دەيىن كوتەرۋگە بولادى. ويتكەنى وزگەدەن بۇرىن ءوز ىشىمىزدە دە سۇرانىس جىل ارالاتىپ 1 جارىم، ەكى پايىزعا ارتىپ كەلەدى.
بۇدان بولەك، قىتاي، ءۇندىستان مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ەكسپورتتى ۇلعايتۋ جوسپارى بار. ءدال قازىر ىشكى نارىق تولىق قامتىلعان. بەنزين دە، وزگەسى دە جەتكىلىكتى. ءبىراق بولدىق، تولدىق دەپ وتىرۋعا تاعى بولمايدى. وسى ورايدا ۇكىمەت 2040-شى جىلعا دەيىنگى مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ جوسپارىن بەكىتكەن.
قازاقستان الەمدەگى جانارماي باعاسى ەڭ ارزان ون ەلدىڭ قاتارىندا. «گلوبالپەترولپرايسەس» پورتالىنىڭ 6 -قازانداعى تىزىمىندە 9-ساتىعا تابان تىرەدىك.
ەڭ ارزان بەنزين - ليۆيادا. مۇنايلى ەلدە 1 ليتر بەنزيندى بۇگىنگى دوللار باعامىمەن 15 تەڭگەگە ساتىپ الاسىز. الدىڭعى بەستىكتى تۇيىندەگەن كۋۆەيتتە ليتر قۇنى 185 تەڭگەگە جۋىقتايدى. ودان كەيىنگى الجير، مىسىر مەن تۇرىكمەنستاندا - 190 مەن 230 تەڭگەنىڭ اراسىندا. ال بىزدە بەنزين باعاسى ماركاسىنا قاراي 230 تەڭگەدەن 280 تەڭگەگە دەيىن بارادى. جانە وڭىرگە قاراي وزگەرەدى.
ال ەڭ قىمبات جانارماي گونكونگتا. بۇل ەلدە ءبىر ليتر بەنزين 1965 تەڭگە تۇرادى. ودان كەيىنگى يسلانديادا 1300 تەڭگەدەن اسسا، يزرايلدە 1226 تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. سونداي-اق العاشقى بەستىككە نيدەرلاند پەن دانيا ەنگەن. بۇل ەلدەردە دە بەنزين قۇنى 1200 تەڭگەدەن ارتىق.
بيىل بەنزينگە ىشكى سۇرانىس 5 ميلليون 600 مىڭ تونناعا جەتۋگە ءتيىس. جانە بيىل وسى كولەمدە بەنزين ءوندىرۋ كوزدەلگەن. بۇدان بولەك 285 مىڭ توننا جانارمايدى رەسەيدەن يمپورتتاۋ جوسپارى بار. قازىر ەلدەگى قور جەتكىلىكتى. قوردى تولىق قامتاماسىز ەتۋگە مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىن جاڭعىرتۋ بارىنشا ىقپال ەتتى دەيدى جاۋاپتى مينيسترلىكتە. جىل باسىنان بەرى جانارماي نارىعىنداعى شەكتى باعا جويىلدى. سونداي- اق مامىردا سىرتقا بەنزين ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالىندى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اقپاراتى بويىنشا 2020 -جىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنە 120 مىڭ تونناعا جۋىق بەنزين ەكسپورتتالعان ەدى. ال بيىل تىيىم كۇشىنە ەنگەنگە دەيىن 13480 توننا ءونىم شەتەل استى. «بۇل ىشكى سۇرانىستى جابۋ ءۇشىن جاسالعان قادام» دەپ حابارلادى مينيسترلىكتە.
جانارماي باعاسىنداعى ايىرماشىلىق زاڭسىز اينالىمعا جول اشىپ وتىر. كەيىنگى بەس جىلدا كورشى ەلدەرگە 30 مىڭ توننادان استام بەنزيندى شىعارۋ دەرەگى تىركەلدى. ايىپتىلارعا 24 ميلليون تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل سالىندى. جالپى ۇكىمەت 2040 -جىلعا دەيىنگى مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ جوسپارىن بەكىتتى. بۇل جوسپاردا مۇناي وڭدەۋ كولەمىن 18 ميلليون توننادان 39 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋ كوزدەلگەن. سوعان ساي بەنزين ءوندىرىسى دە وسەدى. وسى تۇرعىدان كەلگەندە 15 جىلدا وندىرىستەگى ەكسپورت ۇلەسىن 30 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپارى ءتۇزىلىپ وتىر.
