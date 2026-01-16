قازاقستان پاكىستانعا، ۇن، ەت ونىمدەرى مەن وسىمدىك مايى ەسپورتىن ۇلعايتۋعا مۇددەلى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جانە زەرتتەۋلەر جونىندەگى فەدەرالدى ءمينيسترى رانا تانۆير حۋسسەينمەن بولعان كەزدەسۋى بارىسىندا ءمالىم بولدى.
رانا تانۆير حۋسسەينمەن وتكەن كەزدەسۋدە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى ساۋداسىن دامىتۋ.
2025 -جىلدىڭ 11 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى ا و ك ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى %5- عا ارتتى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان پاكىستانعا نەگىزىنەن كەپتىرىلگەن بۇرشاق تۇقىمداس داقىلداردى، زىعىر تۇقىمىن، قاراقۇمىقتى، سۇلىنى جانە وزگە دە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتايدى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ءوزارا ساۋداسىن ارتتىرۋ جانە ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن الەۋەتىمىز جوعارى. ءبىز ءداندى- بۇرشاق جانە مايلى داقىلدار، كونديتەرلىك جانە ۇن ونىمدەرى، قوي جانە سيىر ەتى، ەت ونىمدەرى، سونداي- اق وسىمدىك مايى ەكسپورتىنىڭ كولەمىن ۇلعايتۋعا مۇددەلىمىز، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
سونداي- اق اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى قازاقستان- پاكىستاندىق جۇمىس توبىنىڭ تابىستى قىزمەت اتقارىپ وتىرعانى اتاپ ءوتىلدى. اتالعان الاڭ اياسىندا بۇگىنگى كۇنگە دەيىن ەكى وتىرىس وتكىزىلگەن.
ەكىنشى وتىرىس بارىسىندا تاراپتار پاكىستان نارىعىنا استىق ەكسپورتتاۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. پاكىستاندا 2025/26 ماركەتينگتىك جىلى بيداي يمپورتى 1,5 ميلليون تونناعا دەيىن وسەدى دەگەن بولجامدى ەسكەرە وتىرىپ، تاراپتار بۇل باعىتتاعى جۇمىستى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا ازات سۇلتانوۆ قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر اگرارلىق سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ءوزارا ساۋدانى كەڭەيتۋگە قوسىمشا سەرپىن بەرەدى دەگەن سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە- ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ بەرلين قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جونىندەگى 18- جاھاندىق فورۋم (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA) اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلەرىنىڭ حالىقارالىق كونفەرەنتسياسىنا قاتىسىپ جاتىر.
فورۋم اياسىندا ازات سۇلتانوۆ ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزدى. پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جانە زەرتتەۋلەر جونىندەگى فەدەرالدى ءمينيسترى رانا تانۆير حۋسسەينمەن كەزدەسۋ وسى شارااياسىندا ءوتتى.
ءمينيستردىڭ ورىنباسارى سونىمەن قاتار جيىن بارىسىنداق CLAAS كومپانياسىنىڭ شىعىس ەۋروپا جانە ورتالىق ازيا ءوڭىرى بويىنشا ۆيتسە- پرەزيدەنتى ميحاەل بايەرمەن كەزدەستى.
ۆيتسە- مينيستر حالىقارالىق Grüne Woche اگروونەركاسىپتىك كورمەسىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە جانە Munich Security Conference اياسىندا وتكەن جوعارى دەڭگەيدەگى پانەلدىك سەسسياعا قاتىستى.