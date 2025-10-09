ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان اۋەجايلارىندا شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ ءتارتىبى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 1-قازانداعى بۇيرىعىمەن اۋەجايلاردا جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى.

    ا
    Фото: Kazinform

    اتاپ ايتقاندا، ۇشار الدىندا جانە قونعان كەزدە شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى.

    سونىمەن كەلەسى تالاپتار بەلگىلەندى:

    - اۋەجايدىڭ شەكارا قىزمەتىمەن كەلىسىلگەن، جولاۋشىلاردىڭ ۇشۋ/كەلۋ ءراسىمىنىڭ ۋاقىتىنا قاتىستى ستاندارتتىڭ بولۋى؛

    - باقىلاۋدان وتۋگە دەيىن جولاۋشىلارعا راسىمنەن ءوتۋ تالاپتارى تۋرالى اقپاراتتىڭ ۇسىنىلۋى؛

    - پاسپورتتىق باقىلاۋ كەزىندە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ جىلدامدىعىنىڭ شەكارا قىزمەتىمەن كەلىسىلىپ، ونىڭ ورىندالۋ بارىسىن باقىلاۋ؛

    - جىلىنا ءبىر ميلليوننان استام جولاۋشى اعىنى بار اۋەجايلاردا اۆتوماتتاندىرىلعان پاسپورتتىق باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ بولۋى. اتالعان جۇيەمەن جابدىقتاۋ سەنىمگەرلىك باسقارۋعا نەمەسە جەكەمەنشىككە بەرىلگەن اۋەجاي وپەراتورىنا جۇكتەلەدى؛

    - جولاۋشىلار اعىنىنا قاراي شەكارالىق باقىلاۋ قىزمەتى پەرسونالىنىڭ تاۋلىكتىك جۇمىس كەستەسىنىڭ اۋەجايمەن كەلىسىلىپ، وتكىزۋ قابىلەتىن جەدەل ارتتىرۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ؛

    - پەرسونالدىڭ سىرتقى كەلبەتىنە قويىلاتىن قىزمەت تالاپتارى ستاندارتىنىڭ جانە ونىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدىڭ بولۋى.

    سونداي-اق قۇجاتتا شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ كەزىندە جولاۋشى ءۇشىن ءراسىمنىڭ قاراپايىم ءارى جىلدام بولۋى جانە شەكارالىق باقىلاۋ قىزمەتى پەرسونالىنىڭ سىپايى بولۋى ءتيىس ەكەنى كورسەتىلگەن.

    بۇيرىق 2025-جىلعى 19-قازاننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    بيىل جازدا ەلىمىزدىڭ اۋەجايلارىندا تەكسەرۋ بارىسىندا تاركىلەنگەن، تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ ەندىگى ۋاقىتتا ساقتالمايتىندىعى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار