قازاقستان اۋەجايلارىندا شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ ءتارتىبى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 1-قازانداعى بۇيرىعىمەن اۋەجايلاردا جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى.
اتاپ ايتقاندا، ۇشار الدىندا جانە قونعان كەزدە شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى.
سونىمەن كەلەسى تالاپتار بەلگىلەندى:
- اۋەجايدىڭ شەكارا قىزمەتىمەن كەلىسىلگەن، جولاۋشىلاردىڭ ۇشۋ/كەلۋ ءراسىمىنىڭ ۋاقىتىنا قاتىستى ستاندارتتىڭ بولۋى؛
- باقىلاۋدان وتۋگە دەيىن جولاۋشىلارعا راسىمنەن ءوتۋ تالاپتارى تۋرالى اقپاراتتىڭ ۇسىنىلۋى؛
- پاسپورتتىق باقىلاۋ كەزىندە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ جىلدامدىعىنىڭ شەكارا قىزمەتىمەن كەلىسىلىپ، ونىڭ ورىندالۋ بارىسىن باقىلاۋ؛
- جىلىنا ءبىر ميلليوننان استام جولاۋشى اعىنى بار اۋەجايلاردا اۆتوماتتاندىرىلعان پاسپورتتىق باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ بولۋى. اتالعان جۇيەمەن جابدىقتاۋ سەنىمگەرلىك باسقارۋعا نەمەسە جەكەمەنشىككە بەرىلگەن اۋەجاي وپەراتورىنا جۇكتەلەدى؛
- جولاۋشىلار اعىنىنا قاراي شەكارالىق باقىلاۋ قىزمەتى پەرسونالىنىڭ تاۋلىكتىك جۇمىس كەستەسىنىڭ اۋەجايمەن كەلىسىلىپ، وتكىزۋ قابىلەتىن جەدەل ارتتىرۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ؛
- پەرسونالدىڭ سىرتقى كەلبەتىنە قويىلاتىن قىزمەت تالاپتارى ستاندارتىنىڭ جانە ونىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدىڭ بولۋى.
سونداي-اق قۇجاتتا شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ كەزىندە جولاۋشى ءۇشىن ءراسىمنىڭ قاراپايىم ءارى جىلدام بولۋى جانە شەكارالىق باقىلاۋ قىزمەتى پەرسونالىنىڭ سىپايى بولۋى ءتيىس ەكەنى كورسەتىلگەن.
بۇيرىق 2025-جىلعى 19-قازاننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بيىل جازدا ەلىمىزدىڭ اۋەجايلارىندا تەكسەرۋ بارىسىندا تاركىلەنگەن، تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ ەندىگى ۋاقىتتا ساقتالمايتىندىعى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.