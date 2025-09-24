ق ز
    22:28, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان اۋعانستانعا 272 توننا گۋمانيتارلىق كومەك جونەلتتى

    استانا. KAZINFORM – ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى KazAID حالىقارالىق دامۋ اگەنتتىگىنىڭ قولداۋىمەن اۋعانستانعا گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ ءىرى پارتياسىن جىبەردى.

    Қазақстаннан Ауғанстанға 36 гуманитарлық көмек вагоны келіп жетті
    Фото: ТЖМ

    جالپى سالماعى 272 توننا 728 كيلوگراممدى قۇرايتىن 26 ۆاگون گۋمانيتارلىق كومەك تەمىرجول ارقىلى كابۋل قالاسىنا جەتكىزىلدى.

    ونىڭ ىشىندە شاتىرلار، قانت، كورپەلەر، ەت كونسەرۆىلەرى جانە ۇن بار.

    ايتا كەتەيىك، بيىل ءساۋىر ايىندا دا قازاقستان اۋعانستانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرگەن بولاتىن. ول كەزدە ءدارى-دارمەكتەر، مەديتسينالىق بۇيىمدار جانە جەكە قورعانىس قۇرالدارى اۋە ارقىلى جەتكىزىلىپ، جالپى سالماعى 3 توننا 396 كيلوگرامدى قۇراعان ەدى.

    - قازاقستان تاتۋ كورشىلىك قاتىناستاردى نىعايتۋ باعىتىن ۇستانىپ، وڭىردەگى گۋمانيتارلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە ءارى قاراي دا اتسالىسۋعا دايىن ەكەندىگىن مالىمدەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
