قازاقستان ا ق ش- پەن ستراتەگيالىق سالالاردا 5,2 ميلليارد دوللارلىق 11 قۇجاتقا قول قويدى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنا ساپارى اياسىندا قازاقستاندىق كومپانيالار الەمنىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىمەن قۇنى 5,2 ميلليارد دوللار بولاتىن 11 قۇجاتقا قول قويدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يوركقا جۇمىس ساپارى كەزىندە قازاقستان مەن ا ق ش-تىڭ ءىرى كومپانيالارى اراسىندا 11 كەلىسىم مەن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سياقتى ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى سالالاردى قامتيتىن بۇل قۇجاتتار ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 5,2 ميلليارد دوللار كولەمىندە ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مۇنداي كەلىسىمدەر «قازاق تەلەكوم»، «قازاقستان تەمىر جولى»، «سامۇرىق-قازىنا»، ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى، «قازمۇنايگاز»،
Amazon Kuiper ،International Finance Corporation ،Lummus Technology ،Exxon obil ،Chevron LanzaJet جانە Wabtec، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ ەكسپورت-يمپورت بانكى سياقتى كومپانيالار مەن قارجى ۇيىمدارى اراسىندا جاسالدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ نيۋ-يورككە جۇمىس ساپارى بارىسىندا دونالد ترامپپەن سويلەستى.
پرەزيدەنت امەريكانىڭ بيزنەس وكىلدەرىمەن وتكەن «دوڭگەلەك ۇستەل» وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.