قازاقستان ا ق ش- پەن بىرلەسىپ ەلدە حالىقارالىق كلينيكا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Ashmore Group كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى مارك كۋمبستى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن Ashmore Group حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق كومپانياسىنىڭ باسشىسى مارك كۋمبس ءوزارا ءتيىمدى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
پرەزيدەنتكە Ashmore Healthcare International كومپانياسى مەن «سامۇرىق-قازىنا ينۆەست» ج ش س- ءىنىڭ بىرلەسىپ، قازاقستاندا حالىقارالىق كلينيكا سالۋ جوسپارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. بۇل باستاماعا الەمدىك دەڭگەيدەگى مەديتسينا وپەراتورى - Mount Sinai Health System كومپانياسىن تارتۋ كوزدەلگەن. مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ اتالعان ماڭىزدى جوباعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
مارك كۋمبس قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ستراتەگيالىق سەكتورلارىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋ ءۇشىن زور الەۋەت بار ەكەنىنە نازار اۋداردى.
سونىمەن قاتار، ەكونوميكانىڭ باسىمدىققا يە جانە جوعارى تەحنولوگيالى سالالارىن دامىتۋعا باعىتتالعان اشىق ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىك باعدارلاماسى اياسىنداعى ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسى جايىندا پىكىرىمەن ءبولىستى.