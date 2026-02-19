قازاقستان 5 جىل ىشىندە 500 دەن اسا پالەستينالىق ستۋدەنتكە ءبىلىم گرانتىن بولەدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەلىمىز گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرىپ، ايماقتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان ىسكەرلىك جانە كاسىبي بەدەلى جوعارى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق كومپانيالاردى تارتا وتىرىپ، ايماقتى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارىنا قاتىسۋعا نيەتتى.
- بۇل باعدارلاما بويىنشا ينفراقۇرىلىم جاساقتاۋعا، ۇيلەر مەن تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن، مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار جانە باسقا دا ماڭىزدى الەۋمەتتىك نىسانداردى سالۋعا بولادى. الەمدەگى ەڭ ءىرى بيداي وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى سانالاتىن ەلىمىز گازا مەن ودان تىسقارى جەرلەردەگى ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋگە دايىن. قازاقستان پالەستينالىق ستۋدەنتتەردىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرىمىزدە ءبىلىم الۋى ءۇشىن بەس جىل بويى 500-دەن اسا وقۋ گرانتىن ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءبىز حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالعان ەلەكتروندىق ۇكىمەت سالاسىنداعى تاجىريبەمىزبەن جانە باسقا دا سيفرلىق شەشىمدەرمەن بولىسە الامىز. قازاقستان حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىن قولداۋعا ءازىر. ياعني دالالىق گوسپيتال قۇرۋ ءۇشىن ءبىر توپ مەديتسينا مامانىن، سونداي-اق ازاماتتىق-اسكەري ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا باقىلاۋشىلار جىبەرۋگە دايار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى بەيبىتشىلىك كەڭەسى كوپجاقتى كۇش-جىگەردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىن، زامان تالابىنا ساي ۇيىم ەكەنىن ايتقان ەدى.