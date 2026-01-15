قازاقستان 2026 -جىلعى ازيانىڭ ەڭ ۇزدىك 4 قىسقى باعىتىنا قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - Agoda سيفرلىق تۋريستىك پلاتفورماسى الماتى قالاسىن ازيانىڭ 2026 -جىلعى ۇزدىك قىسقى كۋرورتتىق باعىتتارى قاتارىنا قوستى، دەپ حابارلايدى Kazakh Tourism.
بۇل تىزىمدە قازاقستانمەن قاتار جاپونياداعى نيسەكو، ءۇندىستانداعى گۋلمارگ جانە وڭتۇستىك كورەياداعى پحەنچحان كۋرورتتارى بار.
الماتى ديناميكالىق تۋريستىك باعىت رەتىندە ەرەكشەلەنەدى جانە ساياحاتشىلاردى زاماناۋي قالالىق مۇمكىندىكتەر، كوركەم تابيعي لاندشافتتار جانە باي مادەني ءومىردىڭ ۇيلەسىمىمەن تارتادى.
Agoda ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، ازياداعى قىسقى كۋرورتتار تۋريستەرگە تابيعي ادەمىلىك، ينفراقۇرىلىم جانە مادەني ارتۇرلىلىكتىڭ بىرەگەي ۇيلەسىمىن ۇسىنادى.
Agoda - وڭتۇستىك- شىعىس ازيادا تانىمال ساندىق تۋريستىك پلاتفورما جانە Booking Holdings كورپوراتسياسىنا كىرەدى. سەرۆيس 6 ميلليوننان استام قوناقۇي مەن تۋروپەراتوردى، 130000 استام اۋە باعىتىن جانە 300000 استام ءىس-شارانى ۇسىنادى.
وسىعان دەيىن استانانىڭ ەۋروپانىڭ قولجەتىمدى تۋريزم جەلىسىنە رەسمي تۇردە قوسىلعانى تۋرالى جازدىق.