قازاقستان 2026-جىلعا ارنالعان قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى 2025-جىلعى 12-جەلتوقساندا 2026-جىلعا ارنالعان قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتالارىن ايقىندايتىن بۇيرىققا قول قويدى.
2026-جىلعا تومەندەگىدەي وڭىرلىك كۆوتالار بەلگىلەندى:
قانداستاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسى - 2281 ادام؛
قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسى - 5997 ادام.
اتالعان بۇيرىق 2025-جىلعى 24-جەلتوقساننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋعا ارنالعان وڭىرلىك كۆوتا 9653 ادامدى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 2309 ادام قانداستارعا، ال 7344 ادام قونىس اۋدارۋشىلارعا ارنالعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىنەن سولتۇستىككە قونىس اۋدارعان ازاماتتاردىڭ ءبىر بولىگى كەرى قايتقانى تۋرالى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق ەسكە سالا كەتسەك، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار مەن قانداستار بيزنەسىن دامىتۋ ءۇشىن گرانت الا الادى. بۇل گرانتتار قايتارىمسىز نەگىزدە بەرىلەدى جانە جاڭا بيزنەستى ىسكە قوسۋ مەن دامىتۋعا باعىتتالعان.
ەڭبەك مينيسترلىگى 2030-جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسى جوباسىن ازىرلەدى.