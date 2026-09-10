قازاقستانعا وزبەكستاننان وتكەن جىلى قانشا ميلليون تۋريست كەلگەنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ارنالعان فورۋم ءوتتى. جيىنعا ەكى ەلدەن 300 گە جۋىق ادام قاتىستى.
بىلتىر قازاقستانعا وزبەكستاننان 5 ميلليوننان استام ادام ساياحاتتاپ كەلىپتى. ال بىزدە تاشكەنت پەن بۇحارانى كورۋگە 2,6 ميلليون قازاقستاندىق بارعان. بۇگىندە ەكى ەل اراسىندا اپتاسىنا 50 دەن استام تۇراقتى اۋە رەيسى قاتىنايدى. سوڭعى ءبىر جىلدا قاتارعا 6 جاڭا تىكەلەي باعىت قوسىلعان.
- سيفرلار وزدىگىنەن-اق ءبارىن كورسەتىپ وتىر. بۇگىندە قازاقستان وزبەكستانعا تۋريستەر ەڭ كوپ كەلەتىن ەلدەر اراسىندا قىرعىزستاننان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا تۇر. ەكى ەل ءۇشىن دە بۇل سالا ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءبىرى. سوندىقتان تۋريزمدى دامىتۋ مەن قولداۋ ەكى مەملەكەتتىڭ ۇكىمەتتەرى ءۇشىن باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. سونىمەن قاتار ەكى حالىقتىڭ باي مادەني-تاريحي مۇراسىن دا اتاپ ءوتۋ كەرەك، - دەدى وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى باحتيەر يبراگيموۆ.
فورۋمدا تاريحي جانە كيەلى ورىنداردى قامتيتىن زيارات تۋريزمىن دامىتۋ ماسەلەسى دە تالقىلاندى. تۋروپەراتورلار مەن بيزنەس وكىلدەرى جاڭا تۋريستىك ونىمدەر مەن بىرلەسكەن جوبالاردى تانىستىردى. مەديتسينالىق تۋريزمگە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- وزبەكستاندا مەديتسينالىق تۋريزم جاقسى دامىعان. ماسەلەن، ەڭ ۇزدىك ءتورت شيپاجايدى الساق، كەلۋشىلەردىڭ 98 پايىزى - قازاقستاندىقتار. بۇگىنگى فورۋم ەكى ەلگە مەديتسينالىق تۋريزمدى بىرلەسىپ دامىتۋعا جانە وسى باعىتتا تاجىريبە الماسۋعا جاقسى مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى Healthy Holiday ساناتوريلەر جەلىسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى رايسا يبراگيموۆا.
جالپى، فورۋم ەكى ەلدىڭ تۋريستىك بيزنەس وكىلدەرى اراسىندا جاڭا بايلانىستار ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. تاراپتار تۋريستىك باعىتتاردى كوبەيتىپ، جاڭا ونىمدەر ازىرلەۋگە جانە مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋگە نيەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان وزبەكستاننىڭ ەڭ ءىرى ءۇش ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ قاتارىنا دا كىرگەنى بەلگىلى بولدى.