قازاقستانعا ورتالىق ازياداعى شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ 70 پايىزىنا جۋىعى تيەسىلى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» بيزنەس- سامميتىندە ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق ازيانىڭ جيىنتىق ىشكى جالپى ءونىمىنىڭ شامامەن 60 پايىزى جانە ايماققا شەتەلدەن تىكەلەي تارتىلاتىن ينۆەستيتسيانىڭ 70 پايىزعا جۋىعى قازاقستانعا تيەسىلى.
- ورتالىق ازيانىڭ ەكونوميكالىق دامۋى مەن وركەندەۋىنە ەلىمىزدىڭ قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن وسى كورسەتكىشتەن اڭعارۋعا بولادى. ساپار اياسىندا ەكى ەل اراسىندا سوماسى 19 ميلليارد دوللارعا جۋىقتايتىن 80 دەي كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل - قۇرعاق مالىمدەمە نەمەسە قازىرگى تىلمەن ايتقاندا، قاعاز جۇزىندە قالاتىن مامىلە ەمەس، ىسكە اساتىن ناقتى جوسپارلار. قالاي بولعاندا دا ۇكىمەت بيزنەس-جوبالاردىڭ ۋاقتىلى ورىندالۋىن ءجىتى قاداعالايدى. قازاقستان ۇكىمەتى بىرلەسكەن جوبالاردى ءوز دەڭگەيىندە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كورەي كاسىپكەرلەرىنە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى. ول ءۇشىن قازاقستان مەن كورەيانىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ 2027-2030-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى باعدارلاماسى ازىرلەنەدى. ءبىز ينۆەستيتسيالىق احۋالدى دايەكتى تۇردە جاقسارتىپ، شەتەلدىك ينۆەستورلارعا بارىنشا قولايلى جاعداي جاساپ كەلەمىز. ەلىمىزدە بيزنەس باستاۋعا نيەتتى ينۆەستورلارعا ارتىقشىلىقتار ۇسىناتىن Altyn Visa باعدارلاماسىنىڭ ەنگىزىلۋى - ماڭىزدى قادامنىڭ ءبىرى. كورەي كاسىپكەرلەرى، جالپى كورەي بيزنەسى وسى ارتىقشىلىقتاردى بەلسەندى تۇردە پايدالانادى دەپ ويلايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن الەۋەتى زور باعىتتارعا توقتالىپ، ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدى نەگىزگى باسىمدىق رەتىندە اتادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان مەن كورەيا قۇنى 4 ميلليارد دوللاردان اساتىن 51 جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. بىلتىر ەلىمىزدە 170 مىڭنان استام اۆتوكولىك شىعارىلىپ، ءوندىرىس كولەمى شامامەن 18 پايىزعا ءوستى. وعان Hyundai مەن Kia زاۋىتتارى ۇلكەن ۇلەس قوستى. مۇنىڭ ءبارى - لوكاليزاتسيانى ارتتىرۋعا، قوسىلعان قۇنى جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر شىعارۋعا باعىتتالعان جۇمىستىڭ بەرىك نەگىزى. لوكاليزاتسيا ۇدەرىسىن مۇقيات باقىلاپ وتىرمىن. ارينە، بۇل ءبىر كۇننىڭ شارۋاسى ەمەس. دەگەنمەن العا قاراي قادام باسا بەرگەنىمىز ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» ءبىرىنشى بيزنەس-سامميتىنە قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ەكونوميكالىق بايلانىستى جان-جاقتى دامىتۋ نيەتىن جوعارى باعالايتىنىن اتاپ وتكەن ەدى.