قازاقستانعا ەۋروپادان تاعى سەگىز سيرەك كەزدەسەتىن كەرقۇلان اكەلىنەدى
استانا. KAZINFORM - كەلەر اپتادا قوستاناي دالاسىنا حالىقارالىق باعدارلاما اياسىندا تاعى سەگىز كەرقۇلان جەتكىزىلەدى.
پراگا مەن بەرلين قالالارىنان تاسىمالداناتىن جانۋارلار قازاقستانداعى سيرەك كەزدەسەتىن جابايى جىلقى ءتۇرىنىڭ پوپۋلياتسياسىن قالپىنا كەلتىرۋگە اسەر ەتپەك.
قازاقستان بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ قاۋىمداستىعىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى ۆەرا ۆورونوۆانىڭ ايتۋىنشا، بيىل ەلگە سەگىز كەرقۇلان جەتكىزىلەدى: ولاردىڭ تورتەۋى - پراگادان اكەلىنەتىن ايعىرلار، ال تاعى تورتەۋى - بەرليننەن جەتكىزىلەتىن بيەلەر.
ەكى ەلدەن جەتكىزىلەتىن كەرقۇلاندار بولەك-بولەك تاسمالدانادى. الدىمەن 1-ماۋسىم كۇنى تاڭەرتەڭ چەحيا ارمياسىنىڭ CASA ۇشاعىمەن پراگا حايۋاناتتار باعىنان ءتورت ايعىر جەتكىزىلەدى. ولار قوستاناي اۋەجايىنا تاڭعى ساعات 07:00 دە اكەلىنىپ، كەيىن 550 شاقىرىمداعى دالالىق رەينترودۋكتسيا ورتالىعىنا تاسىمالدانادى. ال بەرليندەگى Tierpark-تەن جەتكىزىلەتىن ءتورت بيەنى 5-ماۋسىمدا اكەلۋ جوسپارلانعان.
وتكەن جىلى قازاقستانعا اكەلىنگەن كەرقۇلاندار تابيعي ورتاعا بەيىمدەلىپ جاتىر.
- قازىر وتكەن جىلى جەتكىزىلگەن جىلقىلاردى «التىن دالا» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىنا جىبەرۋگە دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر. ال كەيبىر بيە قورشاۋدا قالىپ، جاڭادان قوسىلاتىن ايعىرلارمەن بىرگە ۇستالادى، - دەدى ۆەرا ۆورونوۆا.
كەرقۇلانداردى تاريحي مەكەنىنە قايتارۋ باستاماسى مەملەكەتارالىق كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىپ كەلەدى. قازىر جوباعا پراگا حايۋاناتتار باعى، قازاقستان بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ قاۋىمداستىعى، قر ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى، بەرليندەگى Tierpark، فرانكفۋرت زوولوگيالىق قوعامى جانە چەحيا اۋە كۇشتەرى اتسالىسىپ وتىر. باعدارلامانىڭ باستى ماقساتى - سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردىڭ تابيعي ورتاداعى تۇراقتى پوپۋلياتسياسىن قالىپقا كەلتىرۋ.
قازاقستاندا كەرقۇلانداردى قايتا جەرسىندىرۋ جوباسى ءساتتى باستالدى. 2024-جىلعى ماۋسىمدا العاشقى جىلقىلار اكەلىنسە، 2025-جىلعى ماۋسىمدا ەكىنشى توپ جەتكىزىلگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن كەرقۇلانداردىڭ تاريحي مەكەنىنە بەيىمدەلۋ بارىسى تۋرالى جازعان ەدىك.