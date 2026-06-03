قازاقستانعا كىمدەر تۇراقتى قونىستانا الادى: جاڭا ماماندىقتار ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋىنا نەگىز بولاتىن سۇرانىسقا يە ماماندىقتار ءتىزىمىن قالىپتاستىرۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 26-مامىرداعى بۇيرىعىمەن شەتەلدىكتەرگە ەلدە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋعا قۇقىق بەرەتىن سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تىزىمىنە جانە ونى قالىپتاستىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026-جىلعى 12-شىلدەدەن باستاپ «ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى» مەملەكەتتىك سيفرلىق پورتالىنىڭ جاڭارتىلعان ۇعىمى ەنگىزىلەدى. بۇل - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكسىنە سايكەس جۇمىس ىزدەۋدى، كادرلاردى ىرىكتەۋدى جانە جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى قىزمەتتەردى ەلەكتروندىق ءارى پرواكتيۆتى فورماتتا ۇسىنۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ پلاتفورماسى.
سۇرانىسقا يە ماماندىقتار ءتىزىمى بۇدان بىلاي «شەتەلدىك جۇمىس كۇشى» اۆتوماتتاندىرىلعان سيفرلىق جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىن، كادرلارعا دەگەن ورتا مەرزىمدى قاجەتتىلىك بولجامىن جانە «ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى» پورتالىنداعى بوس جۇمىس ورىندارىن تالداۋ نەگىزىندە قالىپتاستىرىلادى.
سونىمەن قاتار جاڭا سيفرلىق پلاتفورما اتالعان ءتىزىمدى ازىرلەۋ كەزىندە 2026 -جىلعى 12-شىلدەدەن باستاپ قولدانىلا باستايدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇيرىقتىڭ ءوزى 2026-جىلعى 12-ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. الايدا جەكەلەگەن نورمالار كەيىنىرەك قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تىزىمىنە دەنساۋلىق ساقتاۋ، ينجەنەريا، سيفرلىق تەحنولوگيالار، ءبىلىم بەرۋ جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالالارىنداعى ماماندار قوسىلعان.
اتاپ ايتقاندا، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى بويىنشا نەيروحيرۋرگ، گەماتولوگ، ونكولوگ، نەوناتولوگ، ەندوكرينولوگ دارىگەرلەرى، سونداي-اق انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگتار مەن اكۋشەر-گينەكولوگتار بار.
ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق باعىتتا اۆياتسيا، عارىش تەحنولوگيالارى، فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبى، لازەرلىك جابدىقتار جانە جاڭا وندىرىستىك تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ماماندار قامتىلعان.
سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن يننوۆاتسيالار سالاسىنا باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدى ازىرلەۋشىلەر، جاساندى ينتەللەكت پەن ۇلكەن دەرەكتەر جونىندەگى ماماندار، اقپاراتتىق جۇيەلەر ساۋلەتشىلەرى، كيبەرقاۋىپسىزدىك ينجەنەرلەرى، بۇلتتى ەسەپتەۋ تەحنولوگيالارى بويىنشا ماماندار جانە باسقا دا IT قىزمەتكەرلەرى ەنگىزىلگەن.
سونداي-اق تىزىمگە پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ وكىلدەرى مەن كرەاتيۆتى يندۋستريا ماماندارى - گرافيكالىق ديزاينەرلەر، سۋرەتشى-يلليۋستراتورلار، بەينەمونتاجەرلەر جانە دىبىس رەجيسسەرلەرى ەندى.