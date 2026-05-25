قازاقستانعا كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە جاڭا مۇمكىندىك بەرىلەدى: نە وزگەرەدى؟
استانا. KAZINFORM - ۆيزاسىز رەجيم، ەلەكتروندى ۆيزا جانە سيفرلىق كوشى-قون جۇيەسى: قازاقستان ادامي كاپيتال ءۇشىن جاھاندىق باسەكەگە قوسىلۋدا.
قازاقستان شەتەلدىك مامانداردى، ينۆەستورلاردى جانە كاسىپكەرلەردى تارتۋ ءۇشىن كوشى-قون ساياساتىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە كىرىستى. قازىر الەمدە مەملەكەتتەر تەك تابيعي رەسۋرستار مەن ينۆەستيتسيا ءۇشىن عانا ەمەس، كاسىبي كادرلار، تەحنولوگيا جانە ادامي كاپيتال ءۇشىن دە باسەكەگە ءتۇسىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى قازاقستان دا كوشى-قون ساياساتىن تەك باقىلاۋ قۇرالى رەتىندە ەمەس، ەكونوميكالىق ءوسىم مەن حالىقارالىق ينتەگراتسيانىڭ ماڭىزدى تەتىگى رەتىندە قاراستىرا باستادى، دەپ حابارلايدى BAQ.KZ.
ءى ءى م كوشى-قون قىزمەتى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى سايد لاتيپوۆ قازىرگى تاڭدا شەتەلدىك ساراپشىلاردى تارتۋ جانە ولاردىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قاتىسۋىن ارتتىرۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
قازاقستانعا ەلەكتروندى ۆيزا الۋ جەڭىلدەدى
سايد لاتيپوۆتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قازاقستان ءبىرقاتار مەملەكەتپەن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزگەن. سونىمەن قاتار الەمنىڭ 100 دەن استام ەلىنىڭ ازاماتتارى قازاقستاننىڭ ەلەكتروندى ۆيزاسىن راسىمدەي الادى.
شەتەل ازاماتتارىنا قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنە بارۋدىڭ قاجەتى جوق. ولار بىرنەشە مينۋت ىشىندە ونلاين فورماتتا ەلەكتروندى ۆيزا الىپ، قازاقستان اۋماعىنا كىرە الادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەي ساناتتاعى شەتەل ازاماتتارىنا قازاقستان اۋماعىندا 90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز، تىركەۋسىز جانە ارنايى رۇقساتسىز بولۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن. بۇل شارالار ءوزارا كەلىسىم نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى جانە ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق، تۋريستىك ءارى ەكونوميكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ۆيزاسىز رەجيم شەتەل ازاماتتارىنا قازاقستانعا كەلىپ، كەلىسىمشارتتار جاساۋعا، بيزنەس سەرىكتەستەر تابۋعا جانە ەڭبەك نارىعىن زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستانعا كەلەتىن شەتەلدىكتەر سانى ءوسىپ جاتىر
سوڭعى جىلدارى قازاقستانعا كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىنىڭ سانى تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى. سايد لاتيپوۆتىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى قازاقستانعا كەلگەن شەتەلدىكتەر سانى 16 ميلليوننان اسقان.
ولاردىڭ باسىم بولىگى ت م د ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى بولعانىمەن، ينۆەستيتسيالىق ۆيزامەن كەلەتىندەر، بيزنەس-يمميگرانتتار جانە ەڭبەك قىزمەتى ءۇشىن كەلەتىن شەتەلدىكتەر سانى دا كوبەيىپ جاتىر.
قازىرگى تاڭدا بيزنەس-يمميگرانتتار ينستيتۋتى سۇرانىسقا يە بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق ۆيزامەن كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىنىڭ سانى دا ارتىپ كەلەدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەي شەتەل ازاماتتارى قازاقستانعا العاشىندا جەكە نەمەسە ىسكەرلىك ماقساتتا كەلىپ، كەيىن جۇمىس ىستەۋ نەمەسە ينۆەستيتسيا سالۋ ماقساتىمەن قايتا ورالادى.
كوشى-قون جۇيەسى تولىق سيفرلاندىرىلىپ جاتىر
قازاقستانداعى كوشى-قون جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. سايد لاتيپوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا نەگىزگى ماقساتتاردىڭ ءبىرى - شەتەل ازاماتتارىنا مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارماي-اق، قاجەتتى قىزمەتتەردى ونلاين فورماتتا الۋ مۇمكىندىگىن جاساۋ.
ءبىز ادام فاكتورىن ازايتىپ، كوپتەگەن پروتسەستى اۆتوماتتاندىردىق. قازىر باقىلاۋ مەن تەكسەرۋدىڭ باسىم بولىگى جۇيە ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسادى، - دەدى ول.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا كوشى-قون سالاسىندا 60 قا جۋىق ينتەگراتسيالىق مەحانيزم جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى ءوزارا بىرىكتىرىلگەن.
«QazETA» پلاتفورماسى قانداي مۇمكىندىك بەرەدى؟
قازاقستاندا شەتەل ازاماتتارىنا ارنالعان «QazETA» مەملەكەتتىك سيفرلىق پلاتفورماسى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇيە كوشى-قون قىزمەتتەرىن «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا كورسەتۋگە ارنالعان.
جاڭا پلاتفورما ارقىلى شەتەل ازاماتتارى:
قازاقستانعا كەلەتىنىن الدىن الا حابارلاي الادى؛
تۇراتىن مەكەنجايىن كورسەتە الادى؛
شەكارادان وتكەنى تۋرالى انىقتاما الا الادى؛
ەلەكتروندى ۆيزا راسىمدەي الادى؛
e-resident مارتەبەسىنە ءوتىنىش بەرە الادى.
ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا كوشى-قون قىزمەتتەرىنىڭ باسىم بولىگى وسى جۇيەگە بىرىكتىرىلەدى. ياعني شەتەل ازاماتتارى قازاقستانعا كەلمەي تۇرىپ-اق قۇجاتتارىن راسىمدەپ، قاجەتتى قىزمەتتەردى ونلاين الا الادى.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - شەتەل ازاماتتارى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارماي-اق، ءوز مارتەبەسىن زاڭداستىرىپ، قاجەتتى قىزمەتتەردىڭ بارلىعىن ونلاين فورماتتا الا الاتىن جۇيە قۇرۋ، - دەدى سايد لاتيپوۆ.
زاڭسىز ميگراتسياعا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى
سونىمەن قاتار ءى ءى م شەتەلدىك ماماندار مەن تۋريستەر ءۇشىن جاعداي جاساۋمەن قاتار قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
سايد لاتيپوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا زاڭسىز ميگراتسيا، ادام ساۋداسى، كوشى-قون رەجيمىن بۇزۋ جانە شەتەل ازاماتتارىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرگە تارتىلۋى سياقتى تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋ بويىنشا تۇراقتى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلەدى.
ونىڭ سوزىنشە، كوشى-قون رەجيمىن بۇزعاندارعا قاتىستى ايىپپۇل مەن سانكتسيالار قولدانىلادى. بۇل بولاشاقتا زاڭبۇزۋشىلىقتاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان.
شەتەلدىكتەردى تىركەۋ جۇيەسى قايتا ەنگىزىلەدى
قازاقستاندا شەتەل ازاماتتارىن تىركەۋ جۇيەسىن قايتا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. جاڭا تارتىپكە سايكەس، شەتەل ازاماتتارىنا 30 كۇن ۋاقىت بەرىلەدى.
وسى مەرزىم ىشىندە ولار قاي جەردە تۇراتىنىن، قانداي ماقساتپەن كەلگەنىن، جانە ەلدەگى مارتەبەسىن ناقتى كورسەتۋى ءتيىس بولادى.
ءى ءى م بۇل جۇيە كوشى-قون پروتسەستەرىن ءتيىمدى باقىلاۋعا جانە ەلدەگى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.