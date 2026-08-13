قازاقستانعا ءتىل تيگىزگەن رەسەي ازاماتى ەلدەن قۋىلدى
استانا. قازاقپارات - استانادا شەتەلدىك قىز تىكەلەي ەفيردە ايتقان ارانداتۋشىلىق سوزدەرى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى.
استانا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتارتىپ ساقشىلارى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ كەزىندە ونىڭ ەفيرلەرىنىڭ جازبالارىن تاۋىپ العان. ترانسلياتسيا كەزىندە بەينەبلوگەر قازاقستان تۇتاستىعى تۋرالى ءسوز قوزعاپ، ەل ازاماتتارىنا، مادەنيەتى مەن سالتىنا قۇرمەتسىزدىك تانىتقان. ال ءوزى جاقىندا عانا رەسەيدەن كوشىپ كەلگەن.
«سوت شەشىمىمەن شەتەلدىك ازاماتشاعا اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. زاڭعا سايكەس ونىڭ ەلدەن شىعارىلۋى قامتاماسىز ەتىلەدى. سونداي-اق وعان قازاقستانعا كىرۋگە 5 جىلعا شەكتەۋ قويىلادى»، - دەپ حابارلادى استانا پوليتسياسى.
پوليتسيا وكىلدەرى شەتەلدىك ازاماتتار قازاقستاندا بولعان كەزىندە ەل زاڭدارى مەن ادەپ نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكەرتتى.
24.kz