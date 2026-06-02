قازاقستانعا 2029-جىلعا دەيىن 40 كەرقۇلان جەتكىزىلەدى
استانا. قازاقپارات – 1-ماۋسىمدا قازاقستانعا چەحيا رەسپۋبليكاسىنان كەرقۇلاننىڭ (پرجيەۆالسكي جىلقىلارىنىڭ) كەزەكتى توبى جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل - الەمدە ساقتالعان جالعىز جابايى جىلقى ءتۇرىنىڭ پوپۋلياتسياسىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان حالىقارالىق جوبا اياسىندا اكەلىنگەن جانۋارلاردىڭ كەزەكتى لەگى.
- ارنايى اۋە رەيسىمەن جانۋارلار چەحيادان قوستاناي قالاسىنىڭ حالىقارالىق اۋەجايىنا جەتكىزىلدى. ودان ءارى ولار ارنايى جابدىقتالعان اۆتوكولىكپەن قوستاناي وبلىسى امانگەلدى اۋدانىنداعى «التىن دالا» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنا تاسىمالدانادى. رەينترودۋكتسيا ورتالىعىندا جانۋارلار مامانداردىڭ باقىلاۋىمەن بەيىمدەلۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ، كەيىن تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا جىبەرۋگە دايىندالادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
تاريحي تۇرعىدان كەرقۇلان قازاقستان اۋماعىندا مەكەندەگەن جانە قازاقستان دالالارىنىڭ تابيعي مۇراسىنىڭ ءبىر بولىگى. الايدا XX عاسىردىڭ ورتاسىنا قاراي بۇل ءتۇر جابايى تابيعاتتان جويىلىپ كەتتى. ونى قالپىنا كەلتىرۋ حالىقارالىق ساقتاۋ جانە رەينترودۋكتسيا باعدارلامالارىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى.
بۇگىندە قازاقستان وسى بىرەگەي ءتۇردى ءوزىنىڭ تاريحي مەكەندەۋ ورتاسىنا قايتارۋ بويىنشا اۋقىمدى باعدارلامانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى، پراگا حايۋاناتتار باعى، «تيرپارك بەرلين» حايۋاناتتار باعى، قازاقستاننىڭ بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ قاۋىمداستىعى، فرانكفۋرت زوولوگيالىق قوعامى جانە باسقا دا حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
قازاقستان مەن پراگا حايۋاناتتار باعى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا سايكەس، 2029-جىلعا دەيىن قازاقستانعا 40 كەرقۇلان جەتكىزۋ جوسپارلانعان. 2024 جانە 2025-جىلدارى «التىن دالا» رەزەرۆاتىنا جانۋارلاردىڭ العاشقى ەكى توبى اكەلىنگەن. ال بيىلعى جىلدىڭ مامىر ايىندا بۇرىن جەتكىزىلگەن جانۋارلاردىڭ ءبىر بولىگى العاش رەت جابايى تابيعاتقا جىبەرىلدى.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ورتالىق قازاقستان دالالارىندا كەرتاعىنىڭ تۇراقتى پوپۋلياتسياسىن قالىپتاستىرۋ جانە دالا ەكوجۇيەلەرىن قالپىنا كەلتىرۋ.
جوبانى ىسكە اسىرۋ قازاقستان ءۇشىن ۇلكەن ماڭىزعا يە. ول بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا، تاريحي تۇرعىدان جوعالعان جانۋارلار تۇرلەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە، تابيعات قورعاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە ەلىمىزدىڭ دالا ەكوجۇيەلەرى مەن سيرەك كەزدەسەتىن جابايى جانۋارلاردى قورعاۋ ىسىندەگى كوشباسشى مەملەكەت رەتىندەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ەسكە سالساق ەلىمىزگە ەۋروپادان تاعى سەگىز پرجيەۆالسكي جىلقىسى اكەلىنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.