قازاقستانداعى كەيبىر Toyota RAV4 اۆتوكولىكتەرى كەرى قايتارىلادى
استانا. قازاقپارات - 1997- 1998 -جىلدارى شىعارىلعان جەكەلەگەن Toyota RAV4 اۆتوكولىكتەرىنە قاتىستى ەرىكتى تۇردە كەرى قايتارىپ الۋ ناۋقانى جۇرگىزىلەدى.
- ناۋقان اياسىندا جۇرگىزۋشىنىڭ الدىڭعى قاۋىپسىزدىك جاستىعىنىڭ گاز گەنەراتورى تەكسەرىلىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا تەگىن اۋىستىرىلادى. كەرى قايتارىپ الۋ ناۋقانى ءتۇپنۇسقا جابدىق رەتىندە ورناتىلعان Takata (NADI) ءوندىرىسىنىڭ گاز گەنەراتورلارىمەن جابدىقتالعان اۆتوكولىكتەرگە قاتىستى جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى حابارلاماسىندا.
ءوندىرۋشىنىڭ مالىمەتىنشە، ۋاقىت وتە كەلە جەكەلەگەن كومپونەنتتەردىڭ سيپاتتامالارى ناشارلاۋى مۇمكىن. بۇل سيرەك جاعدايلاردا قاۋىپسىزدىك جاستىعىنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە اسەر ەتىپ، جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە جاراقات الۋ قاۋپىن ارتتىرۋى ىقتيمال.
- كولىك يەلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا Toyota 20SMD-005 كەرى قايتارىپ الۋ ناۋقانىن باستادى. قاجەتتى جۇمىستاردىڭ بارلىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەز كەلگەن رەسمي Toyota ديلەرلىك ورتالىعىندا تەگىن ورىندالادى. كورسەتىلگەن جىلدارى شىعارىلعان Toyota RAV4 اۆتوكولىكتەرىنىڭ يەلەرىنە ءوز كولىگىنىڭ اتالعان ناۋقانعا قاتىسۋ-قاتىسپاۋىن VIN- كودى ارقىلى تەكسەرىپ، قاجەتتى جۇمىستاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن رەسمي ديلەرگە جۇگىنۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك دەپۋتات Toyota Alphard پەن Estima كولىكتەرىمەن جولاۋشى تاسىمالىنا تىيىم سالۋ كەرەكتىگى تۋرالى ايتقان.