قازاقستانداعى ەڭ بيىك كوپىر قۇرىلىسىن اياقتاۋعا قارجى ءالى بولىنبەگەن
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «وسكەمەن- التاي- ۇلكەن نارىن- كاتونقاراعاي- راحمان قاينارلارى» تاسجولى قازىر قايتا جاڭعىرتۋدان ءوتىپ جاتىر. سونىڭ اياسىندا وسينوۆ اسۋىندا قازاقستانداعى ەڭ بيىك كوپىر قۇرىلىسى باستالعان بولاتىن. الايدا ونى اياقتاۋعا قاجەتتى قارجى ءبولۋ ماسەلەسى ءالى شەشىمىن تاپپاي وتىر.
9 ميلليارد قاجەت
بۇرىن وسكەمەننەن كاتونقاراعاي اۋدانىنا بەت العان جۇرت 56-72 جانە 72-88 شاقىرىمدارعا جەتكەندە ءبىرشاما كىدىرىپ قالاتىن. وسى ەكى ۋچاسكەدە قايتا جاڭعىرتۋ جۇرگىزۋگە 9,9 ميلليارد تەڭگە ءبولىنۋى ءتيىس.
- جۇمىستى باستاۋ ءۇشىن بىزگە 900 ميلليون تەڭگە بولىنگەن. قازىر نىساندا 130-عا تارتا مامان ەڭبەكتەنىپ جاتىر، 40-تان استام ارنايى مامانداندىرىلعان تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. جوبانى كۇردەلەندىرىپ تۇرعان قۇرىلىستاردىڭ ءبىرى - پيحتوۆكا وزەنى ارقىلى وتەتىن كوپىر. ونىڭ ۇزىندىعى - 175 مەتر، بيىكتىگى - 45 مەتر. كوپىر سەگىز تىرەكتەن جانە جەتى ارالىقتان تۇرادى. شاتقال ىشىندە بيىك تىرەۋلەر قويۋ وڭاي شارۋا ەمەس. توڭىرەك تە تار، - دەيدى «وبل شىعىس جول» ج ش س ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى نۇربەك تۇراروۆ.
بۇل جەردە تەحنيكا ورنالاستىرۋ دا الدىن الا ەسەپتەۋدى قاجەت ەتەدى. سەبەبى قۇرىلىس الاڭىنىڭ شەڭبەرى شەكتەۋلى. ءبارىن جۇمىسقا ىڭعايلى ەتىپ قويۋ كەرەك.
نۇربەك تۇراروۆتىڭ ايتۋىنشا، مەردىگەر كومپانيا بولىنگەن 900 ميلليون تەڭگە تولىقتاي يگەرىلگەن. ال ارى قاراي قارجىلاندىرۋ ماسەلەسى ءالى شەشىمىن تاپپاعان. دەگەنمەن قايتا جاڭعىرتۋعا قاجەت ارماتۋرا، تەمىر بەتون بۇيىمدارى ساتىپ الىنىپ، قۇرىلىس الاڭىنا جەتكىزىلدى.
- بەتون ارالاستىراتىن قۇرالدى وسى جاققا الىپ كەلدىك. ويتكەنى كوپىر قۇرىلىسى كەزىندە بەتوننىڭ ساپالى بولۋىنا ءمان بەرىلەدى. سول تالاپتاردى ساقتاۋ ءۇشىن بەتون قوسپاسىن ازىرلەيتىن قۇرىلعىنى وسىندا اكەلىپ ورنالاستىردىق. مۇندا ءبىزدىڭ ارنايى زەرتحانامىز بار. نىسانعا كۇندەلىكتى اۆتورلىق جانە لابوروتوريالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ وتىرادى. جۇمىستى بيىل اياقتاۋعا بەل بۋىپ وتىرمىز. قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنىڭ شەشىلۋى دە ماڭىزدى. كوپىر قۇرىلىسىنىڭ 65 پايىزى ءتامامدالسا، جولدىڭ 90 پايىزى اياقتالدى، - دەيدى نۇربەك تۇراروۆ.
ءمالىم بولعانداي، جولعا قيىرشىق تاستى- ماستيكالىق اسفالت توسەلىپ جاتىر. 56-72 جانە 72-88 شاقىرىمداعى قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى 2017 -جىلى باستالعان. «وبل شىعىس جول» ج ش س- عا دەيىن ەكى مەردىگەر ۇيىم جۇمىستى باستاپ، اياقتاي الماي كەتتى. ەندى مەردىگەر تاعى 9 ميلليارد تەڭگە ءبولىنۋى ءتيىس دەپ وتىر.
جۇمىس ساپاسىنا كىم جاۋاپتى؟
جول اكتيۆتەرى «ۇلتتىق ساپا ورتالىعى» ش ق و بويىنشا فيليالىنىڭ وكىلى ايدوس قابىلبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءساۋىر باستالعالى 24 رەت تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. سونىڭ اياسىندا 71 سىناما الىنىپ، قيىرشىق تاس، قۇم سەكىلدى ينەرتتى ماتەريالدار تەكسەرىلگەن. 10 مارتە العان سىناما ستاندارتقا ساي بولماي شىقتى.
- كەرن الۋ بارىسىندا قيىرشىق تاستى ماستيكا قاباتى تالاپقا ساي بولماعاندىقتان ءبىرتالاي جەردىڭ اسفالتى قىرىلدى. شامامەن 22 مىڭ شارشى مەتر جول جابىنىنىڭ قاباتى قىرىلىپ الىندى. ەندى سوعان جاڭادان توسەلەتىن بولادى، - دەيدى ايدوس قابىلبەكوۆ.
«قازاۆتوجول ۇ ك» ش ق و فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ايبەك قاسەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر 16 شاقىرىم جول جوندەلىپ جاتىر. جاڭا جول قولدانىسقا بەرىلسە، تاعى ءتورت شاقىرىمعا قىسقارادى.
- بۇل جەر تاۋلى ايماق بولعاندىقتان قىستا كولىك قوزعالىسى قيىندايدى. قار كوشكىنى دە جيىلەيدى. جوبانىڭ ىسكە اسىرىلۋىنىڭ ءبىر سەبەبى وسى. تاعى ايتا كەتەرلىگى، «وسكەمەن- التاي- ۇلكەن نارىن- كاتونقاراعاي- راحمان قاينارلارى» تاسجولى -تۋريستىك باعىت. جولمەن جۇرەتىندەر سانى دا جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بۇل قازاقستانداعى ەڭ بيىك كوپىر. سەگىز تىرەۋدىڭ التاۋىندا جۇمىس تولىق اياقتالدى. قالعان ەكەۋىن جۋىقتا اياقتايمىز. كوپىر قۇرىلىسى اياقتالسا، اسفالت تا ءبىرقالىپتى توسەلمەك. قارجى مينيسترلىگى قالعان 9 ميلليارد تەڭگەنى ءبولۋدى ماقۇلداسا، جۇمىسقا دا سەرپىلىس بولار ەدى، - دەيدى ول.
ەسكە سالساق، وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا ش ق و- داعى وسينوۆ اسۋىندا كوپىرگە زاقىم كەلىپ، قوزعالىس شەكتەلگەن بولاتىن.