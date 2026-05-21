قازاقستانداعى ەڭ بيىك عيماراتتار
استانا. قازاقپارات - ەلدەگى ەڭ بيىك عيماراتتار استانا قالاسىندا سالىنعان. 311 مەترلىك ابۋ-دابي پلازا ورتالىق ازيا بويىنشا ەڭ بيىك عيمارات سانالادى. 78 قاباتتان تۇرادى.
ودان كەيىن سولتۇستىك شۇعىلا كەشەنى 180 مەتر، 44 قابات. ۇشتىكتى قازاقستان تەمىرجول كومپانياسىنىڭ عيماراتى تۇيىندەيدى. بۇل نىسان سولتۇستىك شۇعىلا كەشەنىنەن ءسال تومەن 175 مەتر، 40 قاباتتان تۇرادى.
Esentai Tower - بيىكتىگى 168 مەتر بولاتىن، الماتى قالاسىنداعى ەڭ بيىك ءارى ەڭ تانىمال عيمارات. ءال- فارابي داڭعىلىندا ورنالاسقان كوپفۋنكسيونالدى كەشەن 36 قاباتتان تۇرادى جانە قالانىڭ ساۋلەتتىك سيمۆولى سانالادى.
الماتىداعى قازاقستان قوناق ءۇيى كەڭەس داۋىرىندەگى ايگىلى ءزاۋلىم عيمارات. بيىكتىگى شامامەن 129 مەتر. الماتىنىڭ سيمۆولدارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
