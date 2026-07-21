قازاقستانداعى اسكەري ءبىلىم: قازىرگى وقىتۋ جۇيەسىنىڭ ەرەكشەلىگى نەدە
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اسكەري كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسى كوللەدجدەن باستاپ دوكتورانتۋراعا دەيىنگى بارلىق ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيىن قامتيدى. قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى تاجىريبەگە باسىمدىق بەرىپ، كۋرسانتتاردى قازىرگى زامانعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي وقىتۋعا باعىتتالعان.
قازاقستاندا اسكەري ماماندار قايدا دايارلانادى
بۇگىندە قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جالپى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ءبىرىڭعاي نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق جانە وقۋ-ادىستەمەلىك كەڭىستىگىندە جۇمىس ىستەيتىن 9 اسكەري وقۋ ورنى كىرەدى.
ولاردىڭ قاتارىندا ءۇش اسكەري ينستيتۋت، بەس اسكەري كوللەدج جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتى بار.
وفيتسەرلەر الماتىداعى ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري ينستيتۋتىندا، راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا، سونداي-اق اقتوبەدەگى تالعات بيگەلدينوۆ اتىنداعى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىندا دايارلانادى.
ال سەرجانتتار قۇرامىن استانا، شۋچينسك، قاراعاندى، شىمكەنت جانە الماتى قالالارىنداعى اسكەري كوللەدجدەر دايارلايدى.
اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ەڭ جوعارعى ساتىسى - استاناداعى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتى. مۇندا ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا اسكەري ماماندار دايارلانىپ، قارۋلى كۇشتەردىڭ باسشىلىق قۇرامىنىڭ بىلىكتىلىگى جەتىلدىرىلەدى.
اسكەري ءبىلىم الۋ جۇيەسى قالاي جۇمىس ىستەيدى
مۇرات ولجابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اسكەري وقۋ ورىندارىندا ماماندار تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ، باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا دايارلانادى.
وسىلايشا، قازاقستاندا سەرجانتتار قۇرامىنان باستاپ وفيتسەرلەر مەن اسكەري عالىمدارعا دەيىنگى كاسىبي ءوسۋدىڭ ۇزدىكسىز جۇيەسى قالىپتاسقان.
- مۇنداي ءتاسىل اسكەري قىزمەتشىلەرگە قىزمەت بارىسىندا ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ، كاسىبي بىلىكتىلىگىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
اسكەري وقۋ ورنىنا قابىلداۋ كەزىندە كىمدەرگە باسىمدىق بەرىلەدى
پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اسكەري وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس رەيتينگتىك تىزىمدەر نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى.
- ەگەر تالاپكەرلەردىڭ كورسەتكىشتەرى تەڭ بولسا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭنىڭ 39-بابىندا كورسەتىلگەن ازاماتتارعا باسىمدىق بەرىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا اسكەري قىزمەت وتكەرۋ ءوتىلى بار اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ بالالارى، «التىن بەلگى» يەگەرلەرى جانە حالىقارالىق ءارى رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى بار، - دەدى سپيكەر.
اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە تاجىريبەگە باسىمدىق بەرىلەدى
مۇرات ولجابايەۆ قازىرگى اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە تاجىريبەگە باسىمدىق بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. سول ءۇشىن دالالىق ساباقتارعا، كوماندالىق-شتابتىق جانە تاكتيكالىق- ارنايى وقۋ-جاتتىعۋلارعا كوبىرەك كوڭىل بولىنەدى. وقۋ باعدارلاماسى اسكەري قىزمەتتىڭ ناقتى جاعدايىنا بەيىمدەلىپ قۇرىلعان.
- دايىندىق بارىسىندا قازىرگى قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ تاجىريبەسى نەگىزىندە ازىرلەنگەن سسەناريلەر پايدالانىلادى. كۋرسانتتار ۋاقىت تاپشىلىعى، اقپاراتتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، سونداي-اق جەكە قۇرام مەن اسكەري تەحنيكانىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جوعارى جاۋاپكەرشىلىك جاعدايىندا جەدەل ءارى ءتيىمدى شەشىم قابىلداۋعا ماشىقتانادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار وقۋ باعدارلاماسىنىڭ مىندەتتى بولىگى رەتىندە كۋرسانتتار قولدانىستاعى اسكەري بولىمدەردە تاعىلىمدامادان وتەدى. بۇل ولاردىڭ تەوريالىق ءبىلىمىن تاجىريبەمەن ۇشتاستىرىپ، وقۋىن اياقتاماي تۇرىپ-اق اسكەري قىزمەتتىڭ ناقتى جاعدايىمەن تانىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
كۋرسانتتار درونداردى قولدانۋدى دا مەڭگەرەدى
قازىرگى اسكەري دايارلىقتا ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەرمەن جۇمىس ىستەۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. مۇرات ولجابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، كۋرسانتتار بارلاۋ جۇرگىزۋدى، اتىستى تۇزەتۋدى، جاعدايدى باعالاۋدى، سونداي-اق قارسى تاراپتىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ تاسىلدەرىن مەڭگەرەدى.
سونىمەن قاتار ولار درونداردى بولىمشەلەردى باسقارۋ جۇيەسىنە ءتيىمدى ەنگىزۋ داعدىلارىن يگەرەدى. پولكوۆنيكتىڭ سوزىنشە، قازىرگى قارۋلى قاقتىعىستاردا اقپاراتتى جەدەل الۋ مەن ءدال ارەكەت ەتۋ شەشۋشى ءرول اتقاراتىندىقتان، مۇنداي قۇزىرەتتەر اسكەري مامانداردى دايارلاۋدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باعالاۋىنشا، ۇزدىكسىز اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى قازىرگى زامانعى تەحنولوگيالاردى مەڭگەرگەن، اسكەري باسقارۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن يگەرگەن جانە كەز كەلگەن جاعدايدا شەشىم قابىلداي الاتىن كاسىبي وفيتسەرلەر كورپۋسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ۆەدومستۆو مۇنداي جۇيە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن تۇراقتى ارتتىرىپ قانا قويماي، اسكەري عىلىمدى دامىتۋعا جانە قارۋلى كۇشتەردىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ 31 -شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. سونداي-اق اسكەري وقۋ ورىندارىنا قۇجات تاپسىرۋ جەڭىلدەدى، قۇجاتتى ەندى ونلاين تاپسىرۋعا بولادى.