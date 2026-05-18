قازاقستانداعى العاشقى جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى قانداي ماماندار دايىندايدى
استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى العاشقى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى - AI Research University ۇسىنىلاتىن وقىتۋ باعىتتارىن جاريالادى.
اگەنتتىك ءتىلشىسىنىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ رەتىندە بەرىلگەن اقپاراتقا سايكەس، كادرلار جاساندى ينتەللەكت، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك، AI+X جانە باسقا دا بايلانىستى ماماندىقتار بويىنشا وقىتىلادى. ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ەكونوميكانىڭ ءارتۇرلى سالالارىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋعا باعىتتالادى.
مينيسترلىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ وقىتۋشىلار قۇرامى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ دامۋى مەن ستۋدەنتتەر سانىنىڭ ارتۋىن ەسكەرە وتىرىپ، كەزەڭ-كەزەڭىمەن قۇرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. وتاندىق جانە شەتەلدىك وقىتۋشىلاردى، شاقىرىلعان پروفەسسورلاردى، سونداي-اق حالىقارالىق اكادەميالىق جانە كاسىبي تاجىريبەسى بار مامانداردى تارتۋ جوسپارلانعان.
ۋنيۆەرسيتەت سونىمەن قاتار حالىقارالىق ستۋدەنتتەردى قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇعان كوپتىلدى ءبىلىم بەرۋ، ستيپەنديالىق باعدارلامالار جانە حالىقارالىق تالاپكەرلەرگە ارنالعان مانساپتىق باعدار بەرۋ كىرەدى.
ايتا كەتەيىك، جاساندى ينتەللەكت زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە وقۋ 2026-جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىندە باكالاۆريات جانە ماگيستراتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا باستالادى. دوكتورانتۋرا باعدارلامالارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى تۋرالى قوسىمشا تالقىلانادى.
زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى Alem.ai سايتىندا ورنالاستىرىلادى. ستۋدەنتتەر alem.cloud ،AlemLLM جانە Astana Hub رەسۋرستارىن قوسا العاندا، ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىنا قول جەتكىزە الادى.
عىلىم جانە تەحنولوگيالار مينيسترلىگى سونىمەن قاتار ستۋدەنتتەردىڭ تۇرۋى بەلگىلەنگەن راسىمدەرگە سايكەس، سونىڭ ىشىندە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن جانە تۇرۋ ورىندارىمەن قامتاماسىز ەتۋشىلەرمەن كەلىسىمدەر ارقىلى شەشىلەتىنىن قوسا ايتتى.