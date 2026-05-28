قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- كە قانشا قاراجات جۇمسالادى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ەلدەگى العاشقى ا ە س قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك پەن رەسەيلىك «روساتوم» اراسىندا قازاقستان اۋماعىندا اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن شارتتارى تۋرالى، سونداي-اق ونىڭ قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ەكسپورتتىق نەسيە بەرۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىم بەكىتىلدى.
- بۇل رەتتە ۇزاق مەرزىمدى نەسيە ۇسىنىلادى. ونىڭ پارامەترلەرى قازاقستان ءۇشىن وتە قولايلى. بۇل ماسەلە ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرىندا، - دەدى ا. ساتقاليەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، الدىن الا ەسەپتەۋلەر ەكى ەنەرگوبلوكتىڭ قۇرىلىسىنا شامامەن 14,4 ميلليارد دوللار قاجەت ەكەنىن كورسەتتى. قاۋىپسىزدىك پەن الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم جۇيەلەرىنە تاعى 2 ميلليارد دوللار باعىتتاۋ جوسپارلانعان.
جوبا قازىردىڭ وزىندە ىسكە اسىرۋ ساتىسىندا تۇر، ينجەنەرلىك زەرتتەۋلەر ءجۇرىپ جاتىر. الاڭداعى نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىستارى 2027-جىلى باستالادى دەپ جوسپارلانعان.
- ورتاشا العاندا، قۇرىلىس 10 جىلعا دەيىن سوزىلادى. ءبىراق ارىپتەستەرىمىزبەن كەلىسە وتىرىپ، ءبىرىنشى بلوك 2034-جىلى، ياعني ءبىرىنشى بەتون قۇيىلعاننان كەيىن جەتى جىلدان كەيىن ىسكە قوسىلادى دەپ ۋاعدالاستىق، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنە بالقاشتا ا ە س سالۋدا باتىل قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن العىس ايتتى.