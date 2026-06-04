قازاقستاندا زەينەتاقى تاعايىنداۋ جانە تولەۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ مولشەرىن ەسەپتەۋ، تاعايىنداۋ، قايتا ەسەپتەۋ، قايتا باستاۋ جانە توقتاتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
ءتيىستى بۇيرىققا 2026-جىلعى 26-مامىردا قول قويىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، زەينەتاقى تاعايىنداۋ راسىمدەرىنىڭ ءبىر بولىگى سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى.
زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە قاجەتتى مالىمەتتەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەر ارقىلى الىنادى.
ولاردىڭ قاتارىندا جەكە تۇلعالار تۋرالى مەملەكەتتىك دەرەكتەر قورى، ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتتەرى، قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق جۇيەلەرى، جوعارعى سوت پەن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اقپاراتتىق بازالارى بار.
ءوتىنىشتى قاعاز تۇرىندە دە، ەلەكتروندى فورماتتا دا بەرۋگە بولادى.
ەگەر قاجەتتى اقپارات مەملەكەتتىك دەرەكقورلاردا بولماسا، ازامات راستايتىن قۇجاتتاردى ءوزى ۇسىنۋى ءتيىس.
جاڭا وزگەرىستەرگە سايكەس، قوسىمشا قۇجاتتاردى تاپسىرۋ قاجەتتىگى تۋرالى حابارلاما ازاماتتارعا جاڭا تارتىپپەن جولدانادى.
مۇنداي حابارلامالار قىسقا ماتىندىك حابارلاما ارقىلى دا جىبەرىلەدى.
جەتپەيتىن قۇجاتتاردى ۇسىنۋعا 25 جۇمىس كۇنى بەرىلەدى.
سونداي-اق ارتىق تولەنگەن زەينەتاقى قاراجاتىن قايتارۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى.
قاراجات الۋشىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا، مەملەكەتتىك كورپوراتسيانىڭ قۇجاتتارى نەگىزىندە نەمەسە سوت شەشىمىمەن قايتارىلۋى مۇمكىن.
وزگەرىستەر قارتتار مەن مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا تولىق مەملەكەتتىك قامقورلىقتا تۇراتىن ازاماتتارعا دا قاتىستى.
زەينەتاقى تولەمدەرىن توقتاتۋ نەمەسە قايتا باستاۋ تۋرالى شەشىمدەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردەگى مالىمەتتەر نەگىزىندە قابىلدانادى.
قۇجاتقا سايكەس، تولەم جۇرگىزىلىپ جاتقان زەينەتاقى ىستەرى قولدانىستاعى ىستەر مۇراعاتىندا ساقتالادى.
ال زەينەتاقى ىستەرىنىڭ ەلەكتروندىق نۇسقالارى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ سيفرلىق جۇيەسىندە مەرزىمسىز ساقتالادى.
وزگەرىستەردىڭ باسىم بولىگى 2026 -جىلعى 12-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جەكەلەگەن نورمالار 2026 -جىلعى 13-ماۋسىمنان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، زەينەتاقى جيناعىنىڭ جەتكىلىكتى شەگىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى بەكىتىلدى.