قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق كەدەرگىلەردى جويۋعا ارنالعان جاڭا جوبا باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ءۇشىن INVEST CARAVAN جوباسى قولعا الىندى، دەپ حابارلايدى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وڭىرلەردەگى ينۆەستپروكۋرورلار ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان نىساندارعا تىكەلەي بارىپ، بيزنەس ماسەلەلەرىن جەدەل شەشۋگە جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋعا كومەكتەسەدى. جوبانىڭ ماقساتى - ينۆەستورلار، مەملەكەتتىك ورگاندار جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور اراسىندا بيۋروكراتيالىق كىدىرىستەر مەن ۇزاق حات الماسۋسىز تىكەلەي ديالوگ ورناتۋ.
- اكسيا اياسىندا پروكۋراتۋرا وكىلدەرى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى ارنايى ەكونوميكالىق جانە يندۋستريالىق ايماقتارعا، وندىرىستىك الاڭدارعا جانە ءىرى ينۆەستيتسيالىق نىساندارعا بارادى. نەگىزگى نازار بيزنەس ءۇشىن وزەكتى ماسەلەلەرگە: ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمعا قوسىلۋ، رۇقسات قۇجاتتارىن الۋ، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمدەرىنىڭ ساقتالۋى، اكىمشىلىك قىسىم فاكتىلەرى جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلعا اۋدارىلادى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.
ءىس جۇزىندە ينۆەستورلار ماسەلەسىن جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جەردە تىكەلەي كوتەرە الادى، ال ۋاكىلەتتى ورگاندار ولاردى جۇمىس تارتىبىندە جەدەل قاراستىرىپ، شەشىم شىعارادى.
ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، INVEST CARAVAN بيزنەس پەن مەملەكەت اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى كۇشەيتىپ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ جۇزەگە اسۋىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن توسقاۋىلداردى جەدەل جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇقىعى بۇزىلىپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەرگە تاپ بولعان ينۆەستورلارعا 115 Call-ورتالىعىنا جۇگىنۋ ۇسىنىلادى.
بۇعان دەيىن شىمكەنتتە پروكۋرورلار ينۆەستوردىڭ پوليتسياعا قاتىستى شاعىمىن تەكسەرىپ جاتقانىن جازدىق.