قازاقستاندا ۆيرۋستان تازا الما كوشەتتەرىنە ارنالعان العاشقى انالىق باق قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ەلىمىزدە المانىڭ ۆيرۋستان تازا كوشەت ماتەريالىن ءوندىرۋدىڭ عىلىمي نەگىزدەلگەن جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان بىرەگەي پيلوتتىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى حابارلادى.
جوبا 2024- 2026 -جىلدارعا ارنالعان باعدارلامالىق- نىسانالى قارجىلاندىرۋ اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ماقساتى - وتاندىق باۋ-باقشا شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، كوشەت ماتەريالىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ. بۇل - قازاقستانداعى وسى باعىتتاعى العاشقى ءارى ازىرگە جالعىز جوبا. ول وتاندىق الما سورتتارى مەن تەلىتۋشىلەرىن زاماناۋي بيوتەحنولوگيالىق ادىستەر ارقىلى ۆيرۋستاردان ارىلتىپ، ساپالى كوشەت قورىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
جوبا اياسىندا عالىمدار عىلىمي جانە وندىرىستىك باقتاردا وسىرىلەتىن الما سورتتارى مەن تەلىتۋشىلەرىنە ۆيرۋستىق اۋرۋلاردىڭ بار-جوعىن انىقتاۋ ءۇشىن اۋقىمدى زەرتتەۋ جۇرگىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ولاردى ۆيرۋستان ارىلتۋ بويىنشا بيوتەحنولوگيالىق جۇمىستار اتقارىلدى. ناتيجەسىندە «جەتىسۋ 5»، «ارم-18»، «ب-16-20»، «ب-7-35» اتتى وتاندىق الما تەلىتۋشىلەرى، سونداي-اق «اينۇر»، «سالتانات» جانە «ۆوسحود» سەكىلدى بولاشاعى زور قازاقستاندىق سورتتار ۆيرۋستان تولىق تازارتىلدى.
وتاندىق جوعارى ساپالى كوشەت ءوندىرىسىن جەدەل دامىتۋ ماقساتىندا جوبا شەڭبەرىندە نيدەرلاند كورولدىگىنەن الەمدىك نارىقتا سۇرانىسى جوعارى 12 ءتۇرلى الما تەلىتۋشىسىنەن 7,9 مىڭ ءتۇپ جانە شەتەلدىك سەلەكسياعا جاتاتىن 20 سورتتان 2,2 مىڭ ءتۇپ اكەلىندى. قازاق جەمىس-كوكونىس شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ تالعار وڭىرلىك فيليالىنىڭ بازاسىندا اۋماعى 0,5 گەكتار بولاتىن ەلىمىزدەگى العاشقى ۆيرۋستان تازا انالىق باق قۇرىلدى. قازىر اۋماعى 1,5 گەكتار بولاتىن انالىق باقتى قالىپتاستىرۋعا ارنالعان كوشەتتەر دايىندالىپ جاتىر.
الداعى ۋاقىتتا ينستيتۋت وتاندىق باعبانداردى «م9»، «م7»، «ۆ9»، «م م106»، «م111» سياقتى سۇرانىسقا يە تەلىتۋشىلەرمەن، سونداي-اق «گرەنني سميت»، «گالا» ، «فۋدجي»، «دجوناگولد» جانە باسقا دا تانىمال سورتتاردىڭ سەرتيفيكاتتالعان، ۆيرۋستان تازا كوشەتتەرىمەن قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل قازاقستاندا ساۋىقتىرىلعان كوشەت ماتەريالىن ءوندىرۋدىڭ زاماناۋي جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا، جەمىس ونىمدەرىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق باسەكەگە قابىلەتتى باۋ- باقشا شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا نەگىز قالايدى.
2027 -جىلعا دەيىن اپورت الما باعىنىڭ كولەمى 110 گەكتارعا جەتەتىنىن جازعان ەدىك.