قازاقستاندا ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورتتى كىمدەرگە بەرەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026 -جىلعى 21 -مامىردا ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورتتاردى راسىمدەۋ، بەرۋ، اۋىستىرۋ جانە ەسەپكە الۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
قۇجاتقا سايكەس، ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورت بەرۋ قاعيدالارى جاڭارتىلىپ، مۇنداي پاسپورتتاردى الۋعا قۇقىعى بار لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى. پاسپورتتاردى ۋاكىلەتتى مينيسترلىك پرەزيدەنت بەكىتەتىن ءتىزىم نەگىزىندە بەرەدى.
سونىمەن قاتار سىرتقى ىستەر ءمينيسترى پرەزيدەنتپەن كەلىسۋ ارقىلى نەگىزگى تىزىمگە ەنبەگەن ازاماتتارعا دا ديپلوماتيالىق نەمەسە قىزمەتتىك پاسپورت بەرە الادى.
ديپلوماتيالىق پاسپورت الاتىندار قاتارىنا پرەزيدەنت پەن ونىڭ وتباسى مۇشەلەرى، بۇرىنعى پرەزيدەنتتەر، پارلامەنت، ۇكىمەت جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىلىعى، مەملەكەتتىك كەڭەسشى، كونستيتۋتسيالىق سوت پەن جوعارعى سوتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ باسشىلارى، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى، ءوڭىر اكىمدەرى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى جانە وزگە دە جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالار ەنگىزىلگەن.
بۇدان بولەك، ديپلوماتيالىق پاسپورت ديپلوماتيالىق قىزمەت وكىلدەرىنە، حالىقارالىق ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنە، اسكەري اتتاشەلەرگە، شەتەلدەگى كۇشتىك قۇرىلىم وكىلدەرىنە جانە ولارمەن بىرگە شىعاتىن وتباسى مۇشەلەرىنە بەرىلەدى. سونداي-اق ب ۇ ۇ- نىڭ بىتىمگەرلىك ميسسيالارىنا قاتىسۋشىلارعا دا ديپلوماتيالىق پاسپورت راسىمدەلەدى.
قۇجاتقا سايكەس، قىزمەتتىك پاسپورتتار جوعارعى سوت سۋديالارىنا، ساياسي جانە اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، قۇقىق قورعاۋ جانە كۇشتىك ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنە، ديپلوماتيالىق قىزمەت وكىلدەرىنە، سونداي-اق شەتەلدەگى وكىلدىكتەرگە جىبەرىلەتىن ۇلتتىق كومپانيا قىزمەتكەرلەرىنە بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق ميسسيالارعا قاتىساتىن اسكەري قىزمەتشىلەر، ءبىرقاتار مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك ۇيىم قىزمەتكەرلەرى، شەتەلدەگى قازاقستان وكىلدىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى دە قىزمەتتىك پاسپورت الا الادى.
جارلىقپەن ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورت راسىمدەۋگە قۇقىعى بار ازاماتتار ساناتى كەڭەيتىلدى. ولاردىڭ قاتارىنا حالىقارالىق ۇيىم قىزمەتكەرلەرى مەن شەتەلدىك ءىسساپارعا بىرگە شىعاتىن وتباسى مۇشەلەرى دە ەنگىزىلدى.
قۇجات 2026 -جىلعى 26-مامىردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
