قازاقستاندا ەندى كاسىپورىنداردىڭ سۋ تۇتىنۋى قاتاڭ باقىلاۋدا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كاسىپورىنداردىڭ سۋ تۇتىنۋىن باعالاۋ جانە ازايتۋعا ارنالعان Smart Water Zone ەكولوگيالىق جوباسى ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوبا وندىرىستىك كاسىپورىنداردى، قوناقۇيلەردى، مەيرامحانالاردى، ساۋدا ورتالىقتارىن، كەڭسەلەر مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن قامتيدى. قاتىسۋشىلار سۋ تۇتىنۋ جۇيەسىنە تاۋەلسىز جەدەل باعالاۋ جۇرگىزىپ، تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ بويىنشا پراكتيكالىق ۇسىنىمدار مەن سالاداعى ۇزدىك تاجىريبەلەرگە قول جەتكىزە الادى. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا كومپانيالارعا «قولا» دەڭگەيىنەن «پلاتيناعا» دەيىنگى Smart Water Zone بەلگىسى بەرىلەدى.
جينالعان مالىمەتتەر نەگىزىندە سالالار بويىنشا سۋ پايدالانۋ تالداۋى، قاتىسۋشىلار تۋرالى اقپارات، نىسانداردىڭ اۋماعى، گەوگرافياسى، سۋ تۇتىنۋدى قىسقارتۋ ديناميكاسى جانە سۋ پايدالانۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا قاتىستى ۇسىنىمدار قامتىلعان اناليتيكالىق ەسەپ ازىرلەنەدى.
باستامانى GPI Group كومپانيالار توبى Coca-Cola جانە Green Urban قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسىپ، ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىپ وتىر. بۇل جوبا بۇعان دەيىن ەل بويىنشا 70 تەن استام كومپانيانى بىرىكتىرگەن Smart Plastic Zone باستاماسىنىڭ جالعاسى سانالادى. جاڭا جوباعا قازىردىڭ وزىندە «بايتەرەك» ۇ ب ح جانە قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى قوسىلدى.
جوبانى ىسكە قوسۋ اياسىندا «سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى» ك ە ا ق پەن Green Urban قاۋىمداستىعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجاتقا سايكەس، سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى جوباعا ساراپتامالىق-تالدامالىق سەرىكتەس رەتىندە قاتىسادى. ىنتىماقتاستىق اياسىندا ورتالىق سۋ ۇنەمدەۋ تاجىريبەلەرىن ەنگىزۋ جانە جوباعا قاتىسۋشى كومپانيالاردىڭ سۋ تۇتىنۋىن باعالاۋ بويىنشا ادىستەمەلىك قولداۋ كورسەتەدى.
- جاڭا سۋ كودەكسى بيزنەس ءۇشىن ناقتى باعدارلاردى ايقىندايدى: بۇگىن سۋ تۇتىنۋدى ەرىكتى تۇردە ازايتۋ - ەرتەڭ مىندەتتى تالاپتارعا دايىن بولۋ دەگەن ءسوز. بيزنەستىڭ سۋ ءىزىن ازايتۋ ەندى تەك بەدەل ماسەلەسى ەمەس، وپەراتسيالىق تۇراقتىلىق ماسەلەسىنە اينالدى. سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعىندا سالالار بولىنىسىندەگى سۋ تۇتىنۋ بويىنشا اناليتيكالىق بازا بار. Smart Water Zone جوباسىنا قاتىسۋ كومپانيالارعا ءوز كورسەتكىشتەرىن سالالىق نورماتيۆتەرمەن سالىستىرىپ، سۋ تۇتىنۋدى ازايتۋدىڭ ناقتى شارالارىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى «سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جاننا قازجانوۆا.
ەسكە سالايىق، قازاقستاننىڭ جاڭا سۋ كودەكسى كاسىپورىنداردى بەس جىلدىق اينالىمدى جانە قايتالاما سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنە كوشۋ جوسپارىن ازىرلەۋگە مىندەتتەيدى. سونىمەن قاتار قولدانىستاعى جۇيەلەردى وزىق تەحنولوگيالاردى پايدالانا وتىرىپ جاڭعىرتۋ قاجەت. 2026-جىل ىشىندە بارلىق كاسىپورىن وسىنداي جوسپار ازىرلەۋى ءتيىس. ال كەلەسى جىلدان باستاپ ولاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋ باستالادى.
وسىعان دەيىن سۋارۋ ماۋسىمىنا ارنالعان سۋ ليميتى بەكىتىلگەنى تۋرالى جازدىق.