قازاقستاندا تەحنيكالىق بايقاۋ تالاپتارى كۇشەيتىلەدى: جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن نە وزگەرەدى؟
استانا. KAZINFORM – تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ جاڭارتىلعان ەرەجەلەرىنە سايكەس ەلەكتروندى دياگنوستيكالىق كارتالار ەنگىزىلىپ، وپەراتورلارعا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى جانە كولىكتى تەكسەرمەي-اق تەحنيكالىق بايقاۋدان وتكىزۋدىڭ جولى اۆتوماتتى تۇردە كەسىلەدى.
باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى
وزگەرىستەر ق ر كولىك ءمينيسترىنىڭ 2026-جىلعى 16-ناۋرىزداعى 58-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن. جاڭا تالاپتارعا سايكەس سيفرلىق دياگنوستيكالىق كارتا ەنگىزىلەدى. وندا اۆتوكولىك تۋرالى مالىمەتتەر مەن ستاتسيونارلىق جانە جىلجىمالى تەحنيكالىق بايقاۋ پۋنكتتەرىندە جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەلەرى ساقتالادى.
سونىمەن قاتار كولىك قۇرالىنىڭ ساناتى مەن تۇرىنە قاراي دياگنوستيكا جۇرگىزۋدىڭ نورماتيۆتىك ۋاقىتى بەلگىلەنەدى. ول 15 مينۋتتان 30 مينۋتقا دەيىن سوزىلادى.
تەحنيكالىق بايقاۋ ورتالىقتارىنىڭ باعدارلامالىق جاساقتاماسى دا تالاپتارعا سايكەستىگى بويىنشا تۇراقتى تۇردە، كەمىندە جارتى جىلدا ءبىر رەت تەكسەرىلەدى.
باستى جاڭاشىلدىقتاردىڭ ءبىرى - ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيە اۆتوكولىك تەحنيكالىق بايقاۋ ستانسياسىنا ءىس جۇزىندە كەلمەي-اق تەكسەرۋدەن ءوتتى دەپ راسىمدەۋ ارەكەتتەرىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي الادى.
زاڭ بۇزۋشىلىقتار انىقتالعان جاعدايدا ستانسيانىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەگە كىرۋ مۇمكىندىگى شەكتەلۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، وپەراتور:
اقپاراتتىق جۇيەگە قاجەتتى مالىمەتتەردى بەرمەسە؛
ورتالىقتىڭ ورنالاسقان جەرىنىڭ وزگەرگەنى تۋرالى حابارلاماسا نەمەسە كەش حابارلاسا؛
اقپاراتتىق ستەندتە تەحنيكالىق بايقاۋ وتكىزۋ كەستەسىن ورنالاستىرماسا؛
دياگنوستيكالىق كارتانى بەكىتىلگەن ۇلگىگە سايكەس راسىمدەمەسە.
زاڭ بۇزۋشىلىقتار جويىلعاننان كەيىن ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەگە كىرۋ مۇمكىندىگى قايتا بەرىلەدى.
جاڭا تەحنيكالىق بايقاۋ ورتالىقتارىنا دا تالاپ كۇشەيەدى
وزگەرىستەر تەحنيكالىق بايقاۋ پۋنكتتەرىن اشۋعا قويىلاتىن تالاپتاردى دا قامتيدى. ورتالىق يەلەرى ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيە وپەراتورىنا جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلگەنىن راستايتىن قۇجاتتاردى، اۋماق پەن عيماراتتىڭ مەملەكەتتىك ستاندارتتار تالاپتارىنا سايكەستىگىن راستايتىن قۇجاتتاردى، سونداي-اق پايدالانىلاتىن جابدىقتاردىڭ يدەنتيفيكاتورلارىن ۇسىنۋعا ءتيىس.
بۇل جالعان تەحنيكالىق بايقاۋلاردىڭ سانىن ازايتىپ، ستانسيالاردىڭ بەرگەن دياگنوستيكالىق كارتالارى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا ءتيىس.