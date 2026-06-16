قازاقستاندا تاعى ءبىر شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - اقتاۋدا مالايزيالىق Sunway University فيليالىن اشۋ مۇمكىندىگى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مالايزياداعى Sunway University پرەزيدەنتى ءارى ۆيتسە-كانتسلەرى پوپپەما سيبراندەسپەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار اقتاۋ قالاسىندا Sunway University فيليالىن اشۋ پەرسپەكتيۆالارىن، سونداي-اق جوعارى ءبىلىم مەن عىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
مينيستر قازاقستاندىق جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ينتەرناتسيونالداندىرۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارمەن تانىستىرىپ، شەتەلدىك ستۋدەنتتەردى تارتۋ جانە الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ فيليالدارىن اشۋ جونىندەگى باعدارلامالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى تۋرالى اقپارات بەردى.
- ءوز كەزەگىندە Sunway University پرەزيدەنتى پوپپەما سيبراندەس وقۋ ورنىنىڭ جەتىستىكتەرى مەن ستراتەگيالىق دامۋ باعىتتارى جونىندە باياندادى. ول ۋنيۆەرسيتەت تۇلەكتەرىنە ەڭبەك نارىعىندا جوعارى سۇرانىس بار ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، بۇل كورسەتكىش بويىنشا وقۋ ورنى مالايزيانىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا جەتەكشى ورىنداردىڭ ءبىرىن يەلەنەتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ۋنيۆەرسيتەت باسشىسى 2030-جىلعا دەيىن وقۋ ورنىنىڭ اكادەميالىق بەدەلىن ودان ءارى نىعايتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ابىرويىن ارتتىرۋ جوسپارلارى تۋرالى مالىمدەدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار جوعارى ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىق سالالارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا جانە نىعايتۋعا ءوزارا مۇددەلى ەكەندەرىن راستادى.
اتالعان كەلىسسوزدەر قازاقستان مەن مالايزيا اراسىنداعى ءوزارا سەنىم مەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايقىن كورسەتتى. سونداي-اق ولار جاڭا بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك قالىپتاستىردى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق ج و و سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ بويىنشا الەمدىك ۇزدىك ۇلگىلەر قاتارىندا اتالعانىن جازعانبىز.