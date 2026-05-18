قازاقستاندا تاعى ءبىر ءتىلدى رەسمي زاڭداستىرۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات – ءماجىلىس دەپۋتاتى ەكاتەرينا سمولياكوۆا قازاقستاندا ىم ءتىلىن زاڭ جۇزىندە تولىققاندى قارىم-قاتىناس ءتىلى رەتىندە مويىنداۋدى ۇسىندى. ول بۇل جونىندەگى ساۋالىن ۇكىمەت باسشىسىنا جولداپ، ەستۋ جانە سويلەۋ قابىلەتى بۇزىلعان ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن كەڭەيتۋدى تالاپ ەتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا جىل سايىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىنا قاتىستى 45 مىڭنان استام شاعىم تۇسەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاي عانا ستاتيستيكا ەمەس، قوعامنان شەت قالىپ وتىرعان مىڭداعان ادامنىڭ ماسەلەسى.
قازاقستاندا 30 مىڭنان استام ادام ىم تىلىنە تاۋەلدى
سمولياكوۆانىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەلدە ەستۋ جانە سويلەۋ قابىلەتىندە بۇزىلىسى بار 30 مىڭنان استام ازامات تۇرادى. ونىڭ شامامەن 5 مىڭى - بالالار.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، ولار ءۇشىن ىم ءتىلى جاي عانا بايلانىس قۇرالى ەمەس، سىرتقى الەممەن قاتىناس ورناتۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگىنە اينالعان.
الايدا قازاقستاندا ىم ءتىلى ءالى كۇنگە دەيىن زاڭ دەڭگەيىندە جەكە ءتىل رەتىندە تانىلماعان. وسى سەبەپتى مىڭداعان ادام:
ءبىلىم الۋدا؛
مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە قول جەتكىزۋدە؛
مەديتسينادا؛
سوت جۇيەسىندە؛
جۇمىسقا ورنالاسۋدا قيىندىق كورىپ وتىر.
سۋردوپەداگوگ تاپشى
ءماجىلىس دەپۋتاتى تاعى ءبىر وزەكتى ماسەلەگە نازار اۋداردى - مامان تاپشىلىعى.
قازىر قازاقستاندا نەبارى 221 سۋردوپەداگوگ جۇمىس ىستەيدى. مۇنداي مامانداردى تەك ءتورت جوعارى وقۋ ورنى دايارلايدى. ال وسى ماماندىق بويىنشا وقىپ جاتقان ستۋدەنتتەر سانى - بار بولعانى 35.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل كورسەتكىش ەلدەگى قاجەتتىلىكتى تولىق جابۋعا جەتكىلىكسىز.
جىلىنا 60 ساعات - جەتكىلىكسىز
بۇگىندە ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان ازاماتتارعا مەملەكەت جىلىنا 60 ساعات سۋردواۋدارما قىزمەتىن ۇسىنادى.
دەپۋتات بۇل كولەمنىڭ كۇندەلىكتى ومىرگە دە جەتپەيتىنىن ايتتى. سەبەبى ازاماتتارعا:
اۋرۋحاناعا بارۋ؛
مەملەكەتتىك قىزمەت الۋ؛
وقۋ؛
جۇمىس؛
قوعامدىق شارالارعا قاتىسۋ ءۇشىن تۇراقتى اۋدارما قاجەت.
دەپۋتات ۇكىمەتتەن نە سۇرادى؟
ەكاتەرينا سمولياكوۆا ۇكىمەتكە بىرنەشە ۇسىنىس جولدادى:
ىم ءتىلىن زاڭ جۇزىندە تولىققاندى قارىم- قاتىناس ءتىلى رەتىندە مويىنداۋ؛
ءبىلىم بەرۋ، مەديتسينا، سوت جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردە ونى قولدانۋعا كەپىلدىك بەرۋ؛
سۋردواۋدارما ساعاتتارىنىڭ ليميتىن قايتا قاراۋ؛
تەلەديدار مەن مەديادا سۋبتيتر جانە سۋردواۋدارماسى بار كونتەنت كولەمىن ارتتىرۋ؛
سۋردوپەداگوگ دايارلاۋ جۇيەسىن كەڭەيتۋ.
ينكليۋزيۆتى قوعام ماسەلەسى
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن ەلدەردە ىم ءتىلى رەسمي نەمەسە جارتىلاي رەسمي مارتەبەگە يە. بۇل مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتاردىڭ قوعامعا تولىق ارالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا دا ينكليۋزيۆتى ساياسات سوڭعى جىلدارى ءجيى كوتەرىلىپ ءجۇر. الايدا ىم ءتىلىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى ءالى ناقتى بەكىتىلمەگەن.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان ازاماتتارعا تەڭ مۇمكىندىك بەرۋ - قايىرىمدىلىق ەمەس، ادىلەتتى مەملەكەتتىڭ بەلگىسى.
«بارلىعى بىردەي داۋىسپەن سويلەي المايدى. ءبىراق ءار ادام ەستىلۋگە قۇقىلى»، - دەدى ول.