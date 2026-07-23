قازاقستاندا سيفرلىق دەرەكتەر نارىعى قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇلتتىق سيفرلىق دەرەكتەر نارىعىن قالىپتاستىرۋ مەن ونىڭ جۇمىس ىستەۋىنە ارنالعان نورماتيۆتىك بازا قۇرىلدى. جاڭا ەرەجەلەر ارنايى سيفرلىق پلاتفورمالار ارقىلى دەرەكتەردى پايدالانۋ جانە الماسۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى.
بۇل تۋرالى سيفرلىق كودەكستىڭ ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋعا ارنالعان كونفەرەنتسيادا ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسشىسى ماقسات تۇرلىبايەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە دەرەكتەر كاپيتال، تابيعي رەسۋرستار مەن ينفراقۇرىلىم سياقتى ستراتەگيالىق اكتيۆكە اينالىپ كەلەدى. ولار جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا، سيفرلىق سەرۆيستەردى جەتىلدىرۋگە، زاماناۋي باسقارۋشىلىق شەشىمدەر قابىلداۋعا جانە سيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋعا نەگىز بولىپ وتىر.
سونىمەن قاتار سيفرلىق كودەكس قابىلدانعانعا دەيىن قازاقستاندا سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىمەن الماسۋ جۇزەگە اسىرىلاتىن پلاتفورمالاردىڭ جۇمىسىنا قاتىستى ءبىرىڭعاي قاعيدالار بولعان جوق. سونداي-اق وسى نارىققا قاتىسۋشىلار اراسىنداعى قاتىناستار كەشەندى تۇردە رەتتەلمەگەن ەدى.
- جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋى، مەملەكەتتىك باسقارۋدى سيفرلاندىرۋ، دەرەكتەر كولەمىنىڭ ۇلعايۋى جانە جاڭا سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ پايدا بولۋى ولاردى پايدالانۋدىڭ زاماناۋي قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋدى تالاپ ەتتى، - دەدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل مىندەتتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق كودەكسى شەشۋگە باعىتتالعان. قۇجاتقا بيىل قاڭتاردا مەملەكەت باسشىسى قول قويىپ، شىلدە ايىندا كۇشىنە ەندى.
اتاپ ايتقاندا، العاش رەت زاڭنامالىق دەڭگەيدە سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىن الماسۋ جانە اينالىمعا ارنالعان پلاتفورمالاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، سيفرلىق دەرەكتەر ءونىمى ۇعىمى، دەرەكتەر ەكونوميكاسىن دامىتۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ وكىلەتتىكتەرى، سونداي-اق وسى نارىقتىڭ جۇمىس ىستەۋىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى ايقىندالدى.
- وسىلايشا، قازاقستاندا زاماناۋي دەرەكتەر ەكونوميكاسىن قالىپتاستىرۋدىڭ نەگىزى قالاندى، - دەدى ماقسات تۇرلىبايەۆ.
جاڭا نورمالارعا سايكەس، سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىن الماسۋ جانە اينالىمعا ارنالعان پلاتفورما - مۇنداي ونىمدەرگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتىپ، ولاردى الماسۋعا ءارى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سيفرلىق الاڭ.
سيفرلىق دەرەكتەر ءونىمى - دەرەكتەردى وڭدەۋ ناتيجەسىندە الىنعان، ءارى قاراي پايدالانۋعا جانە الماسۋعا جارامدى وڭدەلگەن ءارى جيناقتالعان ناتيجە.
جاڭا نارىققا سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىن جەتكىزۋشىلەر مەن تۇتىنۋشىلار، سونداي-اق ءتيىستى پلاتفورمالاردىڭ مەنشىك يەلەرى مەن يەلەنۋشىلەرى قاتىسا الادى. سونىمەن بىرگە زاڭنامادا زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن جانە وسىنداي ونىمدەرگە بايلانىستى زياتكەرلىك قىزمەت ناتيجەلەرىنە قۇقىق يەلەنۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوزدەلگەن.
مۇنداي پلاتفورمالاردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋدىڭ نەگىزگى قاعيدالارى سيفرلىق كودەكستىڭ 31-بابىندا بەكىتىلگەن. ال وسى نورمالاردى ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار زاڭعا تاۋەلدى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر ەنگىزۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىن الماسۋ جانە اينالىمعا ارنالعان پلاتفورمالاردىڭ جۇمىس ىستەۋ قاعيدالارى، ولاردى ارنايى تىزىلىمگە ەنگىزۋ ولشەمشارتتارى، سونداي-اق سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىنىڭ قۇنىن باعالاۋدىڭ ۇلگىلىك ادىستەمەسى كوزدەلگەن.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا سيفرلىق دەرەكتەر ونىمدەرىن الماسۋ مەن اينالىمعا شىعارۋعا ارنالعان العاشقى ءتورت پلاتفورما مەملەكەتتىك تىزىلىمگە ەنگىزىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.