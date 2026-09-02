قازاقستاندا سيرەك مەتالداردىڭ 935 مىڭ توننادان استام قورى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردە سيرەك جانە سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ 935,4 مىڭ توننا بولجامدى رەسۋرسى انىقتالدى. بۇل تۋرالى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا بەلگىلى بولدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، گەولوگيالىق بارلاۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ونەركاسىپ پەن جاڭا تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا قاجەتتى ستراتەگيالىق پايدالى قازبالاردى ىزدەۋ. ولاردىڭ قاتارىندا التىن، مىس، پوليمەتالدار، ليتي، ۆولفرام، موليبدەن جانە سيرەك ءارى سيرەك جەر مەتالدارى بار.
قازاقستاندا بۇل باعىتتا ءبىرقاتار ءىرى كەن ورىندارى بار. ماسەلەن، ۆولفرامنىڭ نەگىزگى قورى قاراوبا كەن ورنىندا ورنالاسقان. ليتي بويىنشا قاراعايلى اكتاس، احمەتكينو جانە احميروۆسكوە نىساندارى پەرسپەكتيۆالى سانالادى. موليبدەننىڭ ءىرى كەن ورىندارى قاراعاندى وبلىسىندا شوعىرلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا كوكتەنكول، جوعارعى قايراقتى جانە سولتۇستىك قاتپار بار. ال اباي وبلىسىنداعى ماڭىزدى نىسانداردىڭ ءبىرى - ايدارلى.
قازىرگى تاڭدا ىزدەۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن 11 ۋچاسكەدە زەرتتەۋ جۇمىستارى اياقتالعان. ولاردىڭ ىشىندەگى ەڭ پەرسپەكتيۆالىسى رەتىندە قاراعاندى وبلىسىنداعى كۇيرەكتىكول ۋچاسكەسى اتالدى.
جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر ناتيجەسىندە مۇندا لانتان (La)، سەري (Ce)، نەوديم (Nd) جانە يتتري (Y) سياقتى سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ ەلەۋلى بولجامدى رەسۋرستارى انىقتالعان. بارلىق ۋچاسكە بويىنشا بولجامدى رەسۋرستاردىڭ جيىنتىق كولەمى 935,4 مىڭ توننا بولدى.
سونىمەن قاتار ىرعىز الاڭىندا س2 ساناتى بويىنشا 795,8 مىڭ توننا قور ەسەپتەلدى. بۇدان بولەك، كەڭقۇدىق، رجاۆايا سوپكا، ميروليۋبوۆسكي، بوقاي جانە كۋنەوي ۋچاسكەلەرىندەگى سيرەك جانە سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ الەۋەتى باعالاندى.
- سيرەك مەتالدار قازىرگى زامانعى تەحنولوگيالار مەن پەرسپەكتيۆالى وندىرىستەر ءۇشىن ماڭىزدى شيكىزات سانالادى. ولاردىڭ قورىن انىقتاۋ قازاقستاننىڭ ونەركاسىپتىك جانە تەحنولوگيالىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2024-2025 -جىلدارى قازاقستاندا 54 جاڭا كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىنعانىن حابارلاعان ەدىك.