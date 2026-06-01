قازاقستاندا سيرەك كەزدەسەتىن ەسىمدەر بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 2026 -جىلدىڭ باسىنان مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىنگى كەزەڭدە جاڭا تۋعان بالالاردىڭ ەڭ تانىمال جانە سيرەك ەسىمدەرى اتالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ۇلدار اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىم - الان. جاڭا تۋعان 957 نارەستەگە وسى ەسىم قويىلىپتى. ەكىنشى ورىندا ءاليحان - 792 بالا، ال ءۇشىنشى ورىندا مۇحاممەد - 791 بالا. ۇل بالالار اراسىنداعى ەڭ تانىمال 10 ەسىم مىنالار: ايسۇلتان، الديار، حامزا، ومار، التاير، مۇحاممەد جانە ءامىر.
قىزدار اراسىندا ايلين ەسىمى كوش باستاپ تۇر. بۇل ەسىم جاڭا تۋعان 1744 نارەستەگە قويىلىپتى. ەكىنشى ورىندا اسىلىم - 1449 بالا، ال ءۇشىنشى ورىندا ءمادينا - 1234 بالا. ەڭ تانىمال قىز بالا ەسىمدەرىنىڭ وندىعىنا مىنالار كىردى: توميريس، ايشا، ايالا، ماريام، سافيا، ايىم، ءاديا.
سونداي-اق، سيرەك كەزدەسەتىن ەسىمدەر بەلگىلى بولدى، ولار جىل باسىنان بەرى تەك ءبىر بالاعا قويىلىپتى. سيرەك كەزدەسەتىن قىز بالا ەسىمدەرى: يريسليكوي، جيزەل، ەيليشا، ياراسلاۆا، بەگايىم، اقبات، انار، اشا، جاڭىلسىن، يۋلدۋزيە.
سيرەك كەزدەسەتىن ەر بالا ەسىمدەرى: قامرانبەك، مۇحامەدين، يۋسۋفبەك، حاسانبوي، بەكتىلەس، رايىمحان، رۋزالي، ءال-ءالي، حاليللا جانە ياشار.
2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 0- 17 جاس ارالىعىنداعى 6,9 ميلليون بالا تۇرادى، بۇل رەسپۋبليكا حالقىنىڭ جالپى سانىنىڭ %33,6 قۇرايدى. بالالاردىڭ %62,3 قالالىق جەردە، ال %37,7 اۋىلدىق جەردە تۇرادى. ۇل بالالاردىڭ ۇلەسى - %51,4، قىز بالالاردىڭ ۇلەسى - %48,6.
بالالاردىڭ ەڭ كوپ سانى رەسپۋبليكانىڭ ءۇش وڭىرىندە تىركەلگەن: تۇركىستان وبلىسىندا -910,4 مىڭ (%13,2)، الماتى قالاسىندا - 688,9 مىڭ (%10) جانە الماتى وبلىسىندا - 572,3 مىڭ (%8,3) بالا. سوڭعى 5 جىلدا بالالار سانى %4,4 ارتتى.
24.kz